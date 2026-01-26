Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera

El caos que persiste en Rodalies, con incidencias esta mañana que han obligado a detener la circulación de los trenes por completo en dos ocasiones, ha contagiado las dificultades para acceder a Barcelona también a las carreteras. La Ronda de Dalt se ha saturado esta mañana a primera hora, hasta el punto de que el ayuntamiento ha cerrado la entrada en dirección Llobregat durante unos 15 minutos. Se quería así ayudar a drenar el colapso que se ha generado entre Santa Coloma de Gramenet y Sarrià-Sant Gervasi.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha añadido en una entrevista en Catalunya Ràdio que también se ha impedido el paso porque en la vía se han producido tres accidentes. La entrada a la Ronda de Dalt se ha reabierto cerca de las 08:40 horas.

De todos modos, el tráfico es denso tanto en la Ronda de la Dalt como en la Ronda Litoral, los dos cinturones que circundan Barcelona. Trànsit calculaba 10 kilómetros de congestión en la Ronda Litoral hacia el Llobregat (de la Trinitat a la Barceloneta) y dos kilómetros de retención en sentido Besòs en torno a las 09:40 horas. Además, se estimaban 9,50 kilómetros de atascos en la Ronda de Dalt hacia el Llobregat, entre la Trinitat y Pedralbes.

Dentro del sistema circulatorio de Barcelona, se ha informado también de retenciones en la C-16 en dirección a la Via Augusta, la C33 hacia la Meridiana, la C58 para enlazar con las rondas y la C31 en ambos sentidos de la marcha. Aparte, un choque entre dos vehículos ha cortado un carril en la B20/C32 en Cornellà de Llobregat de camino a Barcelona. Ha provocado retenciones desde Viladecans. Trànsit ha informado de que el tráfico se ha normalizado en ese punto poco antes de las 10:00 horas.

En todo caso, el tráfico es denso en varios puntos de la red viaria de Barcelona, sintomático de que muchas personas han optado por tomar sus vehículos ante la incertidumbre sobre si podrían tomar el tren o no. Las colas se han formado también en el Nus de la Trinitat. Asimismo, las congestiones se han extendido a la A2 de Sant Andreu de la Barca a Sant Joan Despí y la B23 de El Papiol a Sant Feliu de Llobregat. "Las carreteras están preparadas para soportar intensidades de tráfico elevadas, lo que no pueden es dar salida a todo el tráfico que se desplaza en transporte público en horas determinadas", ha esgrimido Lamiel.

Carril saturado

Mientras tanto, continúa el atasco en la AP7 en Gelida, a la altura del punto donde cedió un muro que se hundió sobre un tren de Rodalies el pasado martes y mató a un maquinista. La circulación en ese tramo de la principal autopista de Catalunya sigue reducido a un único carril. Se contaban unos siete kilómetros de cola hacia las 09:00 horas.

"El carril abierto de la AP7 funciona bien pero es evidente que, en una autopista de tres carriles, dejar solo uno supone que no tiene la capacidad que se necesita", ha analizado el director de Trànsit. Lamiel ha expresado que se calculaban unos nueve o 10 minutos de espera en la retención a la altura de Gelida. No obstante, ha añadido que, hacia las 09:00 horas, la congestión era "un poco más compacta", por lo que ha recomendado evitar la AP7 en torno a Gelida y tomar la A2 hasta Martorell para desviarse desde allí por la C15 en dirección a Vilafranca de Penedès.

Ha recordado que la criculación por la C32 vuelve a ser libre de peaje este lunes, si bien allí también se han formado colas de Gavà a Sant Boi de Llobregat en el acceso sur a Barcelona y de Cabrera a Cabrils en el Maresme. También se han registrado problema en la C58 de Ripollet a Barcelona en ambos sentidos, en la C31 entre Montgat y Badalona

Corredores presionados

Lamiel ha indicado que se detecta "un 2% más" de vehículos circulando en el anillo metropolitano, un incremento más bien bajo. "Pero no quiere decir que no haya corredores de movilidad más presionados", ha puntualizado. "El del Maresme está presionado, con congestiones más habituales de un domingo por la tarde que no de un día laborable", ha observado. El director de Trànsit ha señalado que también la C33 va cargada este lunes.

Además, la AP7 en sentido hacia Girona sufre retenciones desde Cerdanyola del Vallès, a raíz de un vehículo averiado que ha forzado el cierre de un carril en Barberà del Vallès. Asimismo, Trànsit ha avisado de retenciones en la AP7 en dirección a Tarragona en el tramo entre Montornès y Parets del Vallès y entre Santa Perpètua de Mogoda y Barberà. Por otro lado, un carril de la C31 se ha cortado por la caída de un árbol entre Gavà y Castelldefels en dirección a Tarragona, lo que ha causado dos kilómetros de colas.

Lamiel ha afirmado que las vías de gran capacidad de tres carriles disponen de capacidad para canalizar hasta 5.200 vehículos por hora. "Si se les inyecta hasta 6.000 o 7.000 vehículos, se provoca la congestión y la caída de la velocidad", ha razonado. Ha estimado que el momento álgido de las dificultades se extienda entre las 08:00 y las 10:00 horas. En todo caso, ha apreciado incidicios de mejora hacia las 09:00 horas, con zonas que "se están descomprimiendo", como el Nus de la Trinitat.