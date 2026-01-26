Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las patronales de Barcelona, contra el "improvisado" decreto de teletrabajo: "No es viable para el comercio o la restauración"

Un camarero esperando clientes en la terraza de un bar de Barcelona

Un camarero esperando clientes en la terraza de un bar de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Barcelona
La Taula Mou-te per Barcelona, plataforma que agrupa las principales patronales de la capital catalana, ha asegurado este lunes que el "improvisado" decreto de teletrabajo del Govern no sirve para muchos sectores, como los establecimientos abiertos al público. Por ello, ha pedido un plan de emergencia estable y sostenido que priorice el funcionamiento de Rodalies.

"La crisis ferroviaria sin precedentes que vive Catalunya, con especial incidencia en Barcelona y su área metropolitana, está provocando que más de 400.000 usuarios al día no puedan cumplir con sus responsabilidades laborales", informan un comunicado. La solución propuesta por el Govern de "decretar el teletrabajo de forma improvisada no es viable para muchos sectores como el sanitario, la educación, el comercio, la restauración o los servicios". La plataforma insta al Govern a asumir que "detener Rodalies es detener el país, con la grave repercusión social, sanitaria y económica que esto conlleva".

Exigen un "plan de emergencia estable y sostenido" que asegure la eficiencia de los desplazamientos, preserve la normalidad productiva y garantice la seguridad de los usuarios, con el objetivo de recuperar la normalidad con la máxima celeridad posible, textualmente. En paralelo, la Taula Mou-te per Barcelona reclama a la Generalitat "priorizar Rodalies frente a otros proyectos, destinando más inversión a la movilidad cotidiana que en grandes infraestructuras simbólicas".

