Afectaciones a la movilidad
Los cortes de tráfico que el mapping de la Casa Batlló provocará en el paseo de Gràcia este fin de semana
Los trabajos del montaje de la instalación también causaran interrupciones puntuales las noches del martes y el viernes
La fachada de la Casa Batlló se transformará con el espectáculo gratuito 'Arborescent' de Quayola
El ‘mapping’ que se proyectará en la fachada de la Casa Batlló el próximo fin de semana, los días 31 de enero y 1 de febrero, en el paseo de Gràcia provocará afectaciones en el tráfico por las cuales el Ayuntamiento de Barcelona recomienda planificar los desplazamientos por esta zona de la ciudad.
Aunque el grueso de los cortes tendrá lugar el fin de semana, también los habrá más puntuales las noches del 27 de enero, este martes, de medianoche a la 1.15, y el 30, el viernes, de las 22.30 a las 22.45, para el montaje de la instalación, que impedirán la circulación en paseo de Gràcia entre Aragó y Consell de Cent.
El horario
El fin de semana, los dos días en los que se proyectará el espectáculo en la fachada de la Casa Batlló, se hará cada 30 minutos, y se espera una gran afluencia de público. Por ello, el corte de paseo de Gràcia, que también afectará a Aragó, se prolongará durante la tarde-noche. El acceso de vehículos al paseo de Gràcia entre Consell de Cent y Aragó quedará cerrado entre las 18.45 y las 23.30 el sábado 31 de enero y de las 18.30 a las tres de la madrugada el domingo 1 de febrero.
En el caso de Aragó, la calle quedará cortada a la altura de paseo de Gràcia de las 19.15 a las 23.15 el sábado y el domingo. El consistorio ha habilitado itinerarios alternativos para las líneas de transporte público afectadas, que son la V15, 7, 22, 24, 100 i 101 del bus. En las paradas habrá información al respecto.
Aparcamiento prohibido
Desde las seis de la mañana de este mismo lunes y hasta las seis de la tarde del próximo 2 de febrero, se prohíbe estacionar vehículos, incluidas motos y bicis en la acera, en paseo de Gràcia entre Consell de Cent y Aragó, en los dos lados de la calle.
