Janet Sanz anuncia su nuevo empleo: “acompañar” a ciudades de la red Metropolis para que imiten a la Barcelona de Colau

Metropolis, una organización internacional que agrupa a ciudades, será en adelante el nuevo lugar de trabajo de Janet Sanz, exteniente de alcalde de Urbanismo, cargo que ostentó en los dos mandatos en los que Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona, y presidenta del grupo de Barcelona en Comú en el ayuntamiento desde 2023, cuando se inició este mandato, hasta diciembre pasado, cuando abandonó el consistorio.

Sanz ha colgado un mensaje en Instagram en el que ha recordado que este año inicia “una nueva etapa personal y profesional”: “Ahora formo parte del equipo de personas que están detrás de Metropolis, una organización de grandes ciudades. Durante los próximos tres años estaré acompañando a grandes ciudades para que puedan desarrollar proyectos como los que hemos liderado en Barcelona”, ha explicado en un vídeo.

Capital de la arquitectura

Sanz ha citado el tipo de iniciativas sobre las que versará su asesoría: “proyectos en los que puedan dar prioridad al espacio público para las personas, la movilidad sostenible, frenar procesos especulativos que no garantizan el derecho a la vivienda y políticas climáticas valientes”. “El reto es muy importante y muy ilusionante, pero además coincide con que este 2026 Barcelona es capital mundial de la Arquitectura”, ha añadido, antes de recordar que fue el gobierno de Colau el que presentó esa candidatura.

Noticias relacionadas

“La presentamos para poner en valor todo lo que estábamos haciendo en Barcelona y en 2021 nos confirmaron que nos la daban. Fue muy difícil ganar. Recuerdo perfectamente la llamada de Ada Colau: ‘Janet, ¡hemos ganado!’. Sanz cita en su mensaje algunas de las obras urbanísticas hechas por los gobiernos de Barcelona en Comú: “La ‘superilla’, los carriles bici, el parque de Glòries, parques infantiles”. Y llama a que la ciudad celebre convertirse en “un referente internacional”.