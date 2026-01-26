Documento
¿Has llegado tarde al trabajo por el caos de Rodalies? Este es el justificante oficial
Un documento de la plataforma ferroviaria permite acreditar las incidencias laborales este lunes 26 de febrero
DIRECTO | Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias
La inestabilidad del servicio de Rodalies este lunes 26 de enero ha obligado a miles de pasajeros a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Las largas colas, la confusión derivada de la caída del servicio y su restablecimiento hasta dos veces y el colapso de los buses han provocado que muchas personas lleguen con retraso a sus puestos de trabajo o estudios.
Es por ello que Rodalies ha puesto a disposición de los usuarios un justificante actualizado en el apartado de 'Justificantes de retraso' de su página web. En este espacio se puede encontrar el documento que acredita las incidencias que han comportado una alteración del servicio en varias líneas o que han afectado a diversos trenes. Específicamente, en este enlace puede encontrarse el documento acreditativo.
El texto del documento reza que "la circulación de los trenes de todas las líneas del ámbito de Rodalies de Catalunya ha quedado suspendida debido a una incidencia en el centro de control de Adif". Y va firmado por la gerencia de Prestación de Servicios de Rodalies en Catalunya.
