Interior propone sancionar a un bombero por sus "mensajes machistas" tras un manifiesto crítico de un centenar de efectivos del cuerpo

“Ese amor o necesidad hacia la mujer hace que se desaten en mi interior diferentes emociones, sentimientos, energías. De lo más sublime a lo más animal”. La frase la escribió hace dos años un bombero destinado en el parque de Lloret de Mar en un grupo interno de WhatsApp del cuerpo. El autor, Ricardo Cantero, la envió a sus compañeros en una conversación privada que, según relatan bomberas consultadas, se ha convertido en ejemplo de un patrón de mensajes y actitudes machistas que ha contribuido a generar un entorno laboral hostil.

En paralelo, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) analiza un expediente disciplinario ya incoado contra el citado bombero por la difusión continuada de información falsa en declaraciones públicas y en redes sociales. El procedimiento puede llegar a derivar en eventuales sanciones laborales y económicas, una decisión poco habitual en el cuerpo de Bombers de la Generalitat. Fuentes internas apuntan a que este tipo de intervenciones han servido para “alimentar un clima machista en el cuerpo”.

El expediente señala que la DGPEIS ha tenido conocimiento de esas manifestaciones y que podrían incluir “afirmaciones inexactas” capaces de dañar “la imagen y la confianza de la ciudadanía” del cuerpo de Bombers. El texto va más allá: avisa de que esos mensajes pueden poner en cuestión, ante la opinión pública, la “seguridad” y la “profesionalidad” del servicio y llegar a “generar una sensación de riesgo o peligro injustificada” sobre su capacidad operativa y fiabilidad.

El procedimiento, confirman fuentes oficiales, se abrió tras la recepción de un manifiesto firmado por casi un centenar de bomberos (37 hombres y 54 mujeres, las cuales representan el 30% del cuerpo). En él, denuncian la difusión reiterada de discursos machistas y contrarios a la feminización del cuerpo. El documento, remitido formalmente a la estructura de mando —al Subdirector General Operativo y a la propia DGPEIS—, reclama medidas para preservar la dignidad del servicio y garantizar los derechos de todas las personas que lo integran. El hecho de que lo haya suscrito una parte muy significativa del colectivo de bomberas refuerza el alcance del malestar que describen.

Un manifiesto sin precedentes

Se trata de la primera vez que un grupo tan numeroso de mujeres del cuerpo se identifica públicamente, con nombres y apellidos, para pedir medidas disciplinarias contra un compañero específico. Las firmas se recogieron tras varios episodios que, a juicio de las firmantes, evidencian un patrón sostenido en el tiempo, tanto en mensajes internos como en intervenciones públicas.

El bombero expedientado ha sido una figura especialmente activa en la oposición a la reserva del 40% de plazas para mujeres en los procesos de acceso a Bombers, una medida de acción positiva anunciada en 2022 por el entonces conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, y amparada por la Ley de Igualdad de 2007. No obstante, según la resolución que el propio Cantero difundió, el expediente no se le abre por su postura contraria a la reserva, sino por el contenido de las afirmaciones públicas que ha venido realizando sobre la supuesta falta de capacidad de las mujeres para el trabajo operativo y el riesgo que ello implicaría para compañeros y ciudadanía.

Administrador de un grupo de Telegram creado para articular la movilización contra la citada reserva para bomberas, Cantero ha utilizado ese espacio para criticar las políticas de igualdad y cuestionar públicamente la capacidad profesional de las mujeres. En uno de esos mensajes llegó a afirmar que, para ellas, “entrar en el cuerpo de Bombers es un chollo”. En una entrevista en su propio canal de YouTube, el bombero admitía que su posición “es difícil para que no se me etiquete de misógino”. En otros mensajes, ha advertido de que las medidas de acción positiva conducirían, en su opinión, a “un cuerpo patético” y ha sostenido que la seguridad operativa se vería comprometida. Fuentes conocedoras del caso subrayan que el foco del expediente está en la difusión de afirmaciones falsas presentadas como hechos —por ejemplo, que la incorporación de mujeres estaría poniendo en peligro la operativa o que se estarían alterando equipos por su incapacidad—, al considerar que pueden dañar la imagen del cuerpo y generar alarma social y una percepción de peligro injustificada.

Según explican fuentes del cuerpo, tras iniciarse la recogida de firmas y circular internamente la iniciativa, se produjo un episodio que añadió tensión al conflicto. El pasado septiembre, Cantero se dirigió por escrito a un bombero de Badalona, ya que pensó que errónamiente había iniciado el manifiesto, y le reprochó que “le han lavado el cerebro” y que “no tiene ninguna comprensión”, en referencia a su apoyo a que entren mujeres al cuerpo “pero no a cualquier precio”. El mensaje de WhatsApp citado al inicio no forma parte del expediente disciplinario, pero sí se menciona internamente como un ejemplo del tipo de discurso que, según las firmantes, se ha repetido en el tiempo. El texto se difundió en un grupo interno a propósito de los vestuarios inclusivos, un tema que, según relatan fuentes del cuerpo, generó una conflictividad persistente.

Uno de los elementos incorporados al expediente es el texto difundido en un grupo interno a propósito de los vestuarios mixtos, una medida explicada por este diario. El mensaje, que circuló inicialmente sin consecuencias disciplinarias, ha sido recuperado por la Generalitat como ejemplo de un discurso que consideran incompatible con un entorno laboral seguro. Bomberas del cuerpo, consultadas por este diario y que han preferido mantener el anonimato, aseguran que este tipo de mensajes les genera incomodidad dentro del cuerpo. Paralelamente, fuentes de la Generalitat confirman que se estudia la posible apertura de actuaciones por difamación contra políticas públicas, una vía que podría ampliar el alcance del caso más allá del régimen interno.

“Defensa del derecho a opinar”

En este contexto, Marc Guix, delegado de Comisiones Obreras (CCOO) y abogado, sostiene que la actuación de CCOO se limita a la defensa del derecho a opinar y a la libertad de expresión de cualquier trabajador, siempre dentro del marco legal. Según explica, ha acompañado a Cantero a declarar, citado por la apertura del expediente.

Guix cita expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional 148/2001, de 27 de mayo, que recuerda que quienes ocupan cargos públicos están sometidos al escrutinio de la opinión pública. Rechaza que se pretenda sancionar “opiniones o interpretaciones” y remarca que la normativa aplicable —menciona la Ley 5/1994— castiga conductas acreditadas, no suposiciones, por lo que cualquier acusación debe sustentarse en hechos verificables.

En esa línea, añade que si se argumenta un deterioro de la imagen o del respeto hacia el cuerpo de bomberos, deberá demostrarse con datos y no con hipótesis, recordando que en encuestas recientes la valoración ciudadana de los servicios esenciales se ha situado en niveles elevados. Finalmente, advierte contra la posibilidad de una “caza de brujas” y reivindica que criticar o discrepar no puede convertirse, por sí solo, en motivo de expediente disciplinario.

La primera promoción que accedió al cuerpo mediante la reserva del 40% de plazas fue nombrada en diciembre, cuando terminaron las prácticas. El contexto, además, sigue marcado por una brecha de género estructural. Según estimaciones del Departament d’Interior, sin medidas específicas de corrección, la paridad no se alcanzaría hasta 2144. Mientras tanto, el expediente sigue su curso y el manifiesto de las bomberas marca un precedente inédito en el cuerpo.