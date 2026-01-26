Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año

Uno de los puntos calientes del plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra contra la multirreincidencia fue el transporte público. La policía catalana, junto con vigilantes de seguridad e interventores de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB), se han desplegado por todos los nódulos de interconexión del metro y principales estaciones para detectar y acabar con los delincuentes especializados en robos y hurtos. También se ha desarrollado una alta actividad inspectora para detectar a viajeros sin billete. Además, 'mossos' de paisano han desarrollado tareas de vigilancia y control en autobuses en los que se cometían más delitos.

Toda esta actividad, intensificada desde abril del 2024, ha provocado que los delitos en el transporte público dentro de la ciudad de Barcelona haya caído un 24% en el último año, según datos de los Mossos d'Esquadra. Hasta mediados del pasado diciembre del 2025, en el metro, el autobús, el taxi y el tren de la capital se habían cometido 18.727 delitos, mientras que en todo 2024 fueron 24.633 y, en 2023, llegaron a 24.946. La tendencia de los datos registrados hasta mediados de septiembre permite perfilar un descenso pronunciado, aunque las cifras finales las dará a conocer la Junta de Seguridad local de Barcelona, que este febrero reunirá al gobierno municipal y la conselleria de Interior de la Generalitat.

Las estadísticas provisionales indican que la caída más pronunciada ha tenido lugar en el metro: un 26% menos de criminalidad. Hasta mitad de diciembre se habían cometido unos 10.500 delitos, principalmente hurtos y robos, ya que actuaban grupos organizados que aprovechaban los despistes para sustraer objetos valiosos, como teléfonos móviles y joyas, que después vendían en el mercado negro. En todo 2024 se cometieron 14.127 delitos en el metro y, en 2023, fueron 14.505.

Los datos contrastan con el incremento de usuarios en el transporte público. Según datos de TMB, el año pasado se hicieron 700,5 validaciones en toda la red de metro y autobús, lo que supone un incremento del 2,4% respecto a los viajes de 2024, cuando hubo 684 millones de validaciones. El metro registró 479,9 millones de validaciones, superando así los 468,7 millones de 2024, un 2,4% más. Por su parte, la red de bus sumó 220,6 millones de validaciones, un 2,1% más que en 2024 cuando registraron 215,9 millones.

Bandas que se van

El verano pasado, pocos meses después de iniciarse el plan Kanpai en el área metropolitana de Barcelona, los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU) detuvieron a una decena de integrantes de un grupo "muy activo" de carteristas en el metro. Esta presión policial hizo que otras dos bandas de ladrones vinculadas a este grupo desarticulado dejasen la ciudad y se desplazasen a Roma para seguir actuando esos meses, aprovechando la presencia de turistas.

En este sentido, los Mossos explicaron a este diario que, a los pocos días de acabar con el grupo de carteristas, los otros delincuentes que estaban conectados con ellos aparecían en las redes sociales de patrullas ciudadanas de Roma. Estos delincuentes se desplazaban en grupo y seleccionaban a las víctimas cuando había aglomeración de personas, según los investigadores. Los cuales añaden que los investigados estaban prácticamente todo el día en el metro cometiendo robos.

Vigilancia con videocámaras

Otro de los factores que han contribuido a esta bajada de delitos en el metro es el seguimiento que hacen los Mossos de sospechosos gracias a las cámaras de seguridad de TMB. De esta forma pueden alertar a patrullas de paisano o uniformadas de la presencia de carteristas en determinadas estaciones o ver su recorrido por la red. Con la aplicación del plan Kanpai, los Mossos también han detectado que los delincuentes no se dejan ver tanto en estaciones o intercambiadores, ya que hay más patrullas. Pero, en cambio, muchos se dedican a operar dentro de los trenes.

Según los datos de Mossos, hasta mediados de diciembre los delitos en los autobuses de Barcelona (4.755) bajaron un 21% en comparación con 2024 (6.050); en el tren descendieron un 22,3% (4.254 en 2024 por 3.303 en 2025 hasta diciembre); y en taxi cayeron un 16,3% (202 en 2024 por 169 casi todo 2025). También en el aeropuerto de Barcelona hubo hasta diciembre del año pasado 2.675 delitos denunciados cuando en todo 2024 fueron 7.088, lo que indica la eficacia del plan específico para acabar con robos y hurtos en esta instalación que pusieron en marcha los Mossos.

La policía catalana también tiene cifras sobre los delitos relacionados con el patrimonio, como robo, hurto, fraude o extorsión entre otros, que se cometieron hasta mediados de diciembre pasado en la red viaria de Barcelona, en concreto a vehículos que circulaban o estaban parados. En toda la ciudad se registraron 241, cuando en 2024 fueron 342 y en 2023, 391. El distrito con más delitos de este tipo fue el Eixample (38), seguido de Ciutat Vella (30), Nou Barris (28), Sants-Montjuïc (26), Sant Martí (25) y Sarrià-Sant Gervasi (21).

Caída de las denuncias

Las cifras de Mossos hasta mediados de diciembre pasado indican que en Barcelona se produjeron 142.822 delitos denunciados, una cifra muy inferior a todo 2024, cuando fueron 180.100, y a 2023, cuando se registraron 189.250. Esta bajada de los ilícitos penales, que ya se apuntaba en la Junta Local de seguridad de julio pasado, se debe al fuerte descenso de robos y hurtos en distritos como Ciutat Vella o el Eixample, que son los que concentraban principalmente esta actividad delictiva, ya que son los que reciben más visitantes.

En concreto, en Ciutat Vella, hasta mediados del diciembre pasado, se han registrado 32.614 delitos, por los 43.016 de todo 2024 y, en el Eixample, 34.697, por los 43.223 del año anterior. En Sant Martí hubo 17.751 delitos (22.731 en 2024) y en Sants-Montjuïc 16.585 (por los 20.021 de 2024).