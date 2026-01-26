Collboni ve “inadmisible” la situación de Rodalies y pide “depurar responsabilidades en Renfe o Adif”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorado públicamente la crisis en la red de Rodalies en el sexto día de alteraciones del servicio primero por el accidente de Gelida y luego por el temporal, los maquinistas y el Centro de Control. “La situación en la que ha quedado Rodalies es inadmisible desde el punto de vista de los usuarios y usuarias, no se puede repetir nunca más en el futuro”, ha valorado, al ser preguntado en una rueda de prensa sobre autobuses.

Asimismo, el líder del gobierno municipal ha defendido a sus compañeros socialistas en la Generalitat y la Moncloa: “Los gobiernos han estado informando puntualmente y a la vez pidiendo disculpas a los usuarios, que es exactamente lo que hay que hacer en estos casos”. “Estaban centrados en resolver el problema y aún hoy es la prioridad volver a la absoluta normalidad en Rodalies, pedimos que este retorno sea lo más rápido posible también para Barcelona”.

El Ayuntamiento ha “acompañado” a ambas instituciones “en la medida de las posibilidades de la ciudad”, por ejemplo con informadores en las principales estaciones, ha dicho Collboni. Y, en especial, el consistorio se ha concentrado en “garantizar la movilidad en transporte público” dentro de la capital, tanto en metro como en bus, ante el incremento de la demanda, que Collboni ha estimado “entre un 1% y un 3%”.

Sin embargo, el primer edil ha admitido que “hay cosas estructurales que no han funcionado y no están funcionando en Rodalies, sea por ADIF o sea por Renfe”. Una distinción que “a los usuarios les es igual y a los ayuntamientos casi que también”, ha agregado. “Cuando todo esto se haya arreglado, deberán depurarse las responsabilidades de los que las tengan en Renfe o ADIF, que son los operadores de Rodalies”, ha declarado. “Es de sentido común y lo hacemos desde la empatía con la ciudadanía, que ha sufrido una crisis que no es tolerable”, ha remachado.

Collboni también ha replicado a la oposición municipal. Junts, ERC, PP y VOX han afeado la "ausencia" pública del primer edil durante la crisis ferroviaria: “No hemos estado concentrados estos días en comentar la jugada, sino en contribuir a la operatividad de la movilidad de Barcelona”. "Está dentro de la normalidad democrática que la oposición pida explicaciones".

Los partidos de la oposición le han reprochado en especial un post en Instagram el fin de semana en el que el alcalde ojeaba una edición especial de la revista de moda Vogue dedicada a Barcelona. La publicación ya no puede verse en su perfil. ERC prevé llevar este viernes al plenario el rol del alcalde en esta semana negra de Rodalies.

Sobre ello, ha dado a entender que ha habido un desatino en la gestión de su perfil en esta red social: “Si alguien se equivoca un fin de semana colgando una cosa que no toca, hacer de esto un tema me parece fuera de lugar, es un error del equipo de comunicación que no tiene más importancia”.