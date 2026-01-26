Barcelona Energia empieza a operar en Montgat y Sant Adrià de Besòs

Barcelona Energia, la eléctrica pública metropolitana que comercializa energía 100% renovable, ha comenzado a suministrarla este mes de enero a los ayuntamientos de Montgat y Sant Adrià de Besòs, en las comarcas del Maresme y el Barcelonès, respectivamente. Entre ambos municipios, sumará 258 puntos de suministro que proveerán más de 6,63 GWh, el equivalente al consumo anual estimado de 2.500 familias, según la previsión.

Contando estas dos localidades, Barcelona Energia provee a 15 consistorios en toda el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un 42% de los municipios que integran este territorio, que en total son 36.

Montgat es el primer ayuntamiento del Maresme que se suma a la red de Barcelona Energia, y contará con 77 puntos públicos de suministro, con un volumen estimado de consumo anual de 890 MWh, cubiertos íntegramente con electricidad de origen renovable. Se calcula que este nuevo servicio energético evitará la emisión de más de 85,5 toneladas de CO2 al medio ambiente.

Sant Adrià

Por su parte, Sant Adrià de Besòs pasa a tener 181 puntos suministrados por Barcelona Energia, con un volumen anual de consumo eléctrico de unos 5.742 MWh. En su caso, el ahorro previsto será 578 toneladas de emisiones de CO₂.

"La entrada de los consistorios de Montgat y Sant Adrià de Besòs a Barcelona Energia amplía el impulso hacia la transición energética en el área metropolitana. Un hecho que demuestra que el modelo energético que promovemos desde nuestra compañía, público, renovable, eficiente y participativo, no sólo es viable, sino que marca el camino hacia un nuevo modelo más sostenible y justo", afirma Iu Gallart, director de la compañía.

Desde 2018

El resto de localidades del AMB en las que ya opera son Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, El Papiol, Castellbisbal, Barberà del Vallès, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat.

Noticias relacionadas

Barcelona Energia cuenta actualmente con más de 17.000 puntos de suministro públicos y privados distribuidos en los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona. La comercializadora pública de energía del área metropolitana de Barcelona comenzó a dar servicio en julio de 2018.