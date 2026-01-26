Badalona, Estado y Generalitat acuerdan reconstruir el paseo marítimo destrozado por el temporal: "Urge para evitar afectación seria a las vías del tren"

El Ayuntamiento de Badalona, el Estado y la Generalitat de Catalunya han alcanzado un acuerdo para reconstruir "cuanto antes" el tramo del paseo marítimo de la ciudad catalana que quedó destrozado días atrás por el temporal Harry. El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha visitado este lunes el tramo afectado, acompañado de la subdelegada del gobierno de España en Barcelona, M. Carmen García-Calvillo, y de la delegada del Govern, Pilar Díaz, para poder analizar la situación y buscar conjuntamente la mejor solución.

En esta visita, las tres partes han acordado los pasos a seguir a partir de este momento para poder desencallar rápidamente los trámites para la reconstrucción del paseo, una urgencia que viene determinada sobre todo por el riesgo de que otro temporal pudiera afectar a la vía del tren. El primero de estos pasos será que el Ayuntamiento haga la petición al Estado para que se declare la emergencia de las obras y también pida que la Generalitat se haga cargo de la reconstrucción de urgencia. En paralelo, el Ayuntamiento dará los pasos necesarios para que el Ministerio le otorgue la concesión del paseo Marítim, un trámite necesario para que el municipio pueda pedir a la Generalitat que ejecute las obras.

Tras la visita a la zona afectada, Albiol ha explicado que "ante este escenario, el Ayuntamiento de Badalona solicitará la declaración de emergencia de estas obras". "La obra debe hacerse con urgencia porque, si no se actúa rápidamente, cuando vuelva un tempora la situación puede afectar muy en serio a la seguridad de las vías del tren", ha señalado. El alcalde ha destacado que "la declaración de emergencia permitirá acortar los plazos y evitar el procedimiento administrativo ordinario para que las obras puedan empezar lo antes posible".

Albiol ha agradecido "la sensibilidad y la voluntad de colaboración mostrada por todas las administraciones implicadas", y se ha mostrado convencido de que "esta coordinación permitirá que las obras puedan empezar mucho más rápidamente y que Badalona pueda recuperar un paseo marítimo en condiciones".