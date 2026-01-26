Un atropello accidental en Tres Torres ralentiza una hora las líneas de FGC del Vallès

Las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que unen Barcelona y el Vallès se han sumado al cúmulo de incidencias de un lunes crítico para el transporte público. El atropello de una mujer en la estación de Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona) se ha solapado con el sexto día consecutivo de incidencias en Rodalies y la red de bus interurbano al límite.

Fuentes de la compañía han confirmado a EL PERIÓDICO que la principal hipótesis es que se trata de una pasajera que esperaba en el andén y que fue arrollada por el tren a causa de una caída accidental a la vía. La víctima ha sido evacuada y trasladada al Hospital Clínic y estaría en estado grave, según ha avanzado Betevé. Los hechos han tenido lugar este lunes a las 11.57h del mediodía.

La operadora ha anunciado rápidamente la alteración de la frecuencia de paso en todo el tramo de plaza Catalunya a Sant Cugat y la supresión temporal de la línea L6 que llega solo a Sarrià. El servicio se ha restablecido al cabo de una hora aproximadamente y ha recuperado los horarios programados antes de las dos del mediodía.

Paros cortos en el metro

El metro de Barcelona tampoco se ha librado de incidencias este lunes caótico, aunque de mucho menor calado que las de Rodalies. La L1 ha tenido que suspender media hora el servicio entre la Sagrera y Fondo alrededor de las 7h de la mañana, por la avería de un tren en la estación Fabra i Puig. Una hora más tarde ha habido un goteo de pequeños paros en la L5, la L3 y nuevamente la L1 por asistencias sanitarias a pasajeros en distintas estaciones.

Pasada la hora punta, el suburbano ha vuelto a funcionar con normalidad. A primera hora de la tarde, la red ha vivido dos "incidencias técnicas", en las paradas Gavarra (L5) y Zona Universiària (L3), que han alterado la frecuencia de paso en estas líneas.