Liam, el niño detenido por el ICE en Minnesota, protagonista del nuevo mural de TvBoy en Barcelona

Liam, el niño de cinco años que el pasado 20 de enero fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos, protagoniza el nuevo mural que el artista callejero TvBoy ha regalado a la ciudad de Barcelona.

La imagen se viralizó la semana pasada, y medios de todo el mundo, así como las redes sociales, se hicieron eco de la noticia.

En el mural, situado en la Plaça Joanic de Barcelona, se puede ver un agente norteamericano del ICE sujetando a un niño por la mochila del colegio. En el pecho del agente se puede leer "Hearts cold as Ice", que se traduce en "corazones tan fríos como el hielo". El artista ha jugado con las siglas ICE -que correspoden en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU- con la palabra 'ice' que en inglés significa 'hielo'.

El niño del mural, por su parte, se muestra cabizbajo y con un oso de peluche colgando de su mano. Sobre él, un corazón roto.

TvBoy no ha sido capaz de titular esta obra, tal y como él mismo indica a través de Instagram: "No he encontrado nombre para este trabajo. Quizás es porque no hay nombre para esta maldad". A su vez, ha hecho un llamamiento en comentarios para que sus seguidores le ayuden a buscar un nombre para la obra.