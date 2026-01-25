El hotel más romántico de España está a menos de una hora de Barcelona y es 100% ecológico

A pesar de que aún quedan meses para las vacaciones de Semana Santa, muchos catalanes ya están planeando su próxima escapada. Y qué mejor excusa para un viaje improvisado que San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero.

Y es que, a menos de un mes para el día más romántico del año, los más previsores ya comienzan a hacer sus reservas en hoteles, buscando la excusa para pasar unos días en pareja. Además, este año cae en sábado, una jornada perfecta para desconectar de la rutina.

Ecologismo como estilo de vida

Uno de los mejores lugares para hacer un pequeño viaje es Catalunya: desde el frío acogedor de la nieve hasta la calma del mar en invierno, pasando por los bonitos entornos rurales, la comunidad autónoma alberga miles de rincones entre los cuales escoger.

Incluso quienes priorizan la sostenibilidad pueden encontrar en Catalunya su refugio ideal: la comunidad autónoma cuenta con una amplia oferta de hoteles ecológicos diseñados para disfrutar sin perjudicar el medio ambiente.

Uno de ellos, definido por la plataforma de reservas de viajes Booking como “el primer complejo ecológico de España”, se ubica en la provincia de Barcelona, concretamente en la pequeña villa de Vallromanes (Vallés Oriental).

Sello de lujo sostenible

Se trata del complejo Mas Salagros EcoResort, a tan solo 35 minutos de Barcelona en coche y a 1h y 20 en transporte público. El hotel se encuentra en una antigua villa romana ubicada en una reserva natural, con vistas al parque protegido de la Serralada Litoral.

Además, el resort cuenta con un lago, dos piscinas de temporada y el centro de bienestar Aire de Vallromanes, que ofrece una variedad de tratamientos y masajes.

Asimismo, el recinto hotelero ha sido galardonado con la certificación Beyond Green, un sello de lujo sostenible para hoteles y propiedades turísticas.

Y es que en Mas Salagros EcoResort apuestan por el turismo responsable y sostenible hasta en sus habitaciones: están decoradas con materiales naturales y orgánicos, y ofrecen artículos de aseo ecológicos de cortesía.

Suite de Mas Salagros / Archivo

Reducción de la huella de carbono

Además, los edificios del complejo se construyeron orientados al sur, con el fin de obtener el máximo rendimiento de luz natural.

También disponen de 250m2 de placas solares, que permiten un 15% de ahorro en energía. Finalmente, se utilizan leds de bajo consumo y colores cálidos para garantizar el mínimo impacto ambiental.

En 2018, implementaron una estrategia para reducir la huella de carbono: instalaron un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos de forma directa e indirecta, para poder reducirlos a futuro.

Origen medieval

En cuanto a la gastronomía, el hotel alberga tres salas para comer, donde se utilizan ingredientes producidos en las granjas ecológicas de la zona.

Finalmente, se pueden organizar catas de vino sostenible y clases de cocina donde aprender a elaborar mermelada ecológica, queso tradicional de la zona y licores.

El origen de este hotel data de la época medieval, ya que fue fundado en las instalaciones de Can Sala Gros, una antigua masía del siglo XV.

Restaurante de Mas Salagros / Archivo

Precios y experiencias

Además, cuenta con un spa ideal para parejas: el Aire Ancient Baths, inspirado en los baños romanos.

De este modo, los huéspedes pueden recorrer sus diversas salas con piscinas a diferentes temperaturas entre los 16 y 40 grados, masajes y rituales de relajación. El coste oscila entre los 120 euros (por 30 minutos de spa) y 165 euros (90 minutos de spa).

El precio de la habitación doble con terraza ronda los 300 euros por noche el fin de semana, pero el complejo dispone de diferentes habitaciones y experiencias que se pueden reservar en su página web.