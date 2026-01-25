Asi Burak: "Pocas ciudades combinan el estilo de vida y la creatividad como barcelona"

Asi Burak, 54 años, casado y con dos hijas. Con doble nacionalidad estadounidense e israelí, vivió casi 20 años en Nueva York y alrededor de 15 en Tel Aviv antes de trasladarse con su familia a Barcelona en el verano de 2023. Es Chief Business Officer en Tilting Point, una editora global de videojuegos con unos 350 empleados, donde lidera las alianzas estratégicas con estudios, licenciatarios y grandes plataformas.

¿Por qué elegiste Barcelona?

Tilting Point tiene una oficina en Barcelona desde hace muchos años, por lo que la visitaba con frecuencia. Cada viaje hacía más difícil marcharme: la luz, el ritmo, la sensación de posibilidades. Cuando surgió la oportunidad de trasladarme, no lo dudé. Para mi mujer, europea de corazón, fue como volver a casa; para mí, fue descubrir una nueva versión de mi hogar, con más luz solar, espacio y equilibrio de lo que Nueva York podría ofrecerme jamás.

¿Qué aspectos positivos destacarías de la ciudad?

Un amigo dijo una vez que, cuando haces una lista de pros y contras de Barcelona, te quedas sin contras rápidamente. Estoy de acuerdo. Pocas ciudades combinan el estilo de vida y la creatividad como lo hace Barcelona: clima mediterráneo, arquitectura que hace que cada paseo sea inspirador, una comunidad internacional que mantiene las cosas dinámicas y un próspero panorama tecnológico y de videojuegos. No solo es habitable, sino que también es energizante.

¿Qué aspectos de la ciudad deben mejorarse? ¿Cómo?

Si pudiera importar algo de Nueva York, sería la cultura de la serendipia a través de las redes de contactos. En Estados Unidos, la gente muestra abiertamente sus pasiones: les encanta conectar puntos, presentar nuevas ideas y conocer gente nueva, a menudo sin ningún interés oculto. Esa apertura fomenta la innovación. Creo que Barcelona podría beneficiarse de un poco más de esa energía espontánea de «vamos a tomar un café y crear algo juntos».

¿Qué esperas de Barcelona en los próximos años?

Barcelona tiene todo lo necesario para convertirse en la próxima capital creativa de Europa: talento, estilo de vida, ambición. Lo que necesita ahora es tejido conectivo: más colaboración entre industrias, más puentes entre las voces locales e internacionales. Si abraza esa apertura, puede evolucionar de ser un lugar hermoso para vivir a convertirse en un motor de innovación global.

¿Qué ciudad sientes como «tu ciudad»? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Noticias relacionadas

Barcelona ya se siente como mi hogar, aunque todavía la estoy descodificando: una clase de español, un bar de tapas, una nueva amistad cada vez. El idioma es la clave de la cultura, así que ahora estoy aprendiendo español y luego catalán. Aún así, sigo llevando conmigo la intensidad de Nueva York y la audacia de Tel Aviv. Ellas moldearon mi sentido de la creatividad y mi propósito, y creo que Barcelona es el tercer acto perfecto en ese viaje.