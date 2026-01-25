Barcelona retiró más de 350 pintadas y carteles de las calles cada día el año 2025

El Ayuntamiento de Barcelona limpió y retiró hasta 119.000 pintadas, carteles y pancartas de la vía pública entre los meses de enero y noviembre del año pasado, una media de 360 actuaciones al día, en hasta 30.310 direcciones postales distintas, según los datos obtenidos por la ACN de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. El distrito de Ciutat Vella, por sí solo, acaparó casi el 30% de las intervenciones de este servicio municipal. En comparación con años anteriores, con datos disponibles de enero a septiembre, 2025 no fue excepcional: se notificaron 8.000 actuaciones más (un 12,8%) que en 2024, pero 7.000 menos que en 2023. La limpieza de pintadas ocupa ahora el 75% de las intervenciones de este servicio municipal.

Los datos obtenidos por la ACN a través de una solicitud de información pública permiten comparar el volumen de intervenciones del Servicio de Limpieza de Pintadas y Eliminación de Carteles y Pancartas del Ayuntamiento de los últimos años, pero en este caso solo por el período de enero a septiembre de cada uno. El año pasado se notificaron hasta finales de septiembre más de 96.000 actuaciones de este servicio municipal de limpieza, casi el 75% de las cuales corresponden al borrado de pintadas, es decir, un total de 72.429.

En este sentido, la cifra supone un incremento de un 13% respecto a las pintadas borradas por el consistorio en el mismo período del año 2024. En cambio, si se compara con 2023, la actividad fue muy similar al año pasado, mientras que el año 2022 hubo un 9% más, con 79.650 actuaciones de la brigada municipal para eliminar pintadas en paredes y otros espacios de la vía pública.

Ciutat Vella acapara las actuaciones

El año pasado, en el mismo período analizado, Ciutat Vella concentró el 28% de todas las intervenciones del servicio municipal, casi 27.000 en nueve meses. Sumadas a las 11.695 de Sant Martí (12%), y las 10.952 del distrito de Gràcia (11,3%), representan más de la mitad de las actuaciones de limpieza de pintadas, y retirada de carteles y pancartas de la ciudad.

Servicio municipal de limpieza de pintadas y carteles Servei municipal de neteja de pintades i retirada de cartells (Choropleth map)

La mayoría de actuaciones de la brigada se centran en la limpieza de pintadas, casi el 75% el año pasado en este período. Y la mayoría, también, son actuaciones de limpieza o retirada de elementos en fachadas, el 45% de los casos. Farolas (13%), armarios de servicios (9%) y muros de infraestructuras (5,7%) son los otros puntos más habituales donde se debe actuar.

360 actuaciones de limpieza y retirada diarias

El Ayuntamiento también ha facilitado la relación de todas las direcciones donde su servicio municipal acudió en 2025 para limpiar pintadas o retirar carteles y pancartas. En este caso, los datos van más allá de septiembre y llegan hasta finales de noviembre, y permiten saber que el consistorio limpió y retiró hasta 119.000 pintadas, carteles y pancartas de las calles de la ciudad durante esos 11 meses del año pasado, con actuaciones en hasta 30.310 direcciones postales distintas de la ciudad. Esto supone una media diaria de 362 pintadas y elementos limpiados y retirados, en 92 puntos distintos también diariamente. El mes del año con más actividad del año -de los disponibles- fue octubre, con más de 13.000 actuaciones del servicio de limpieza municipal, y la media mensual sería de cerca de 11.000.

Actuaciones mensuales de limpieza de pintadas y carteles Actuaciones mensuales de limpieza de pintadas y carteles (Column Chart)

Más de 100 pintadas y carteles retirados en un mismo lugar

El otro detalle que revelan los datos es el alto nivel de recurrencia de las actuaciones, en determinados lugares. Esto se debe, en parte, a que en un mismo lugar y fecha a menudo consta más de una "intervención", es decir, que se ha limpiado más de una pintada y se ha retirado más de un cartel en esa misma dirección y en ese mismo día. De hecho, en un 60% de las direcciones (18.565 puntos) consta más de una actuación, con independencia del día en que se haya producido. En la mayoría de estos lugares el servicio municipal ha intervenido entre 1 y 10 veces, pero hay casi 2.000 donde la cifra es superior o muy superior.

En este sentido, destacan una treintena de puntos negros donde constan entre 100 y casi 600 intervenciones en tan solo 11 meses del año. El principal, el Passeig Marítim de la Barceloneta en hasta tres puntos, en uno de los cuales por sí solo se han registrado 592 intervenciones de la brigada municipal, y en los otros dos, cerca de 250. La plaza Castella, también en Ciutat Vella, la carretera Alta de les Roquetes (Nou Barris), la calle del Doctor Aiguader, en la Barceloneta (Ciutat Vella), la calle de l'Espanya Industrial (Sants-Montjuïc), el Passeig de la Vall d'Hebron (en Horta-Guinardó), o la plaza del Diamant (Gràcia), son otros puntos destacados.

Puntos con más actuaciones de limpieza de pintadas en 2025 Visualización de los puntos con más actuaciones de limpieza de pintadas en 2025.

Las peticiones ciudadanas, al alza

Por otra parte, en los últimos años se ha detectado un aumento significativo de las peticiones ciudadanas de retirada de pintadas en la vía pública, particularmente entre 2023 (2.138 casos) y 2024 (8.231). El año pasado siguió la misma tónica, y con datos solo hasta el mes de octubre ya se habían formalizado más de 11.000, a través del sistema IRIS (Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias) del Ayuntamiento.