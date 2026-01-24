La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet es la mejor valorada por los vecinos del área de Barcelona

La última edición de la Enquesta de Victimització (EVAMB) del Institut Metròpoli y el Área Metropolitana de Barcelona ofrece resultados positivos para Santa Coloma de Gramenet. Además de ser de las grandes ciudades del área de Barcelona en que menos vecinos declararon haber sido víctimas de algún delito durante 2024 (un 20,9%, cinco puntos por debajo de la media metropolitana), Santa Coloma es la ciudad de más de 75.000 habitantes donde sus vecinos tienen mejor opinión tanto sobre su Policía Local (un 7,54) como sobre los Mossos d'Esquadra del Àrea Policial Bàsica del municipio (7,76).

Son valoraciones por encima de la media metropolitana, que es de un 7,1 para la policía catalana y del 6,7 para las locales. Como es habitual en los últimos años, las puntuaciones también son positivas en Cornellà de Llobregat (un 7,5 para los Mossos y un 7,3 para los agentes locales) y en Sant Cugat del Vallès (7,5 y 7,1 respectivamente). En la franja baja se encuentra Badalona (7,1 para Mossos y 6,6 para la urbana), Barcelona (6,9 y 6,4) y L'Hospitalet de Llobregat (7,1 y 6,7).

Para la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, los resultados de la encuesta "reflejan el excelente trabajo conjunto que hacen en el día a día" ambos cuerpos policiales. A tenor de la alcaldesa, se "valida" así el "modelo de seguridad que llevamos muchos años experimentando en la ciudad y que está basado en la prevención, la proximidad, y la coordinación policial con el objetivo de garantizar una ciudad más segura".

González ha señalado también que la nueva comisaría de la Policía Local, aún en construcción, será "un equipamiento clave que permitirá mejorar los recursos, las condiciones de trabajo de los agentes y la atención a la ciudadanía", algo que "consolidará aún más el modelo de seguridad de la ciudad".

La EVAMB pide la valoración de las policías a todos los encuestados, que en esta ocasión han sido unos 7.800, hayan sido o no víctimas de algún hecho delictivo. Los datos de los últimos 10 años muestran que tanto Mossos como policías locales se han valorado siempre por encima del aprobado y que la policía catalana siempre ha recibido mejores valoraciones que las policías locales. En general, las personas que no han sido víctimas de algún delito valoran mejor a los servicios policiales que quienes sí han sufrido alguno.