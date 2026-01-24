Francesc Bailón, antropólogo: “Los groenlandeses están preocupados, nunca han vivido una guerra”

Soy antropólogo, especializado en pueblos del ártico, especialmente en los inuit. Soy escritor, docente y viajero polar.

¿Qué lo llevó a elegir este campo?

De pequeño, sentía atracción por el ártico: los iglús, el frío, las focas, las ballenas. Entonces todavía se empleaba el término despectivo esquimal. Más que ‘Mortadelo y Filemón’ y el Botones Sacarino, yo leía sobre expediciones al Ártico.

¿Por qué es despectivo esquimal?

Porque ellos nunca se han llamado esquimales, que significa comedores de carne cruda, sino inuit, que significa ser humano. Estudié Antropología en la UB y en 1997 descubrí en un libro que los inuit resolvían sus conflictos internos, excepto el asesinato, improvisando canciones y poemas, y me llegó al corazón. Pensé que tenía que ser un pueblo muy rico culturalmente y decidí dedicarme a investigarlos. Y hasta ahora.

Los inuit no están en un solo país.

No, están repartidos por Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia. En total entre 160.000 y 180.000 en la actualidad. De ellos, 50.000 en Groenlandia, el 90% de su población.

"Mi primer viaje a territorio inuit fue en 2002: este año celebro el 25 aniversario de mi primer viaje a Groenlandia. He ido entre 35 y 40 veces"

Porque en total Groenlandia tiene la misma población que Granollers, unas 60.000 personas. ¿Cuándo empezó a visitarla para esos estudios?

Mi primer viaje a territorio inuit fue en 2002: este año celebro el 25 aniversario de mi primer viaje a Groenlandia.

¿Cuántas veces ha ido a Groenlandia?

He perdido la cuenta, pero entre 35 y 40.

Dicen que es usted el principal experto en Groenlandia que hay en España.

Sí, como antropólogo sí, pero tampoco tiene mucho mérito, porque soy el único. Hay antropólogos de campo y de despacho. Yo me considero antropólogo de campo.

Bailón muestra unas botas de Groenlandia. / Sandra Roman / EPC

¿De todos estos territorios que ha citado, el que conoce más es Groenlandia?

Sí, porque cuando decidí hacer mi primer viaje vi que era el territorio más tradicional y a la vez el más avanzado en los social y lo político. Había logrado autonomía y además estaba en proceso de luchar por su independencia.

"En 1933, un fallo legal estableció que Groenlandia pertenecía a Dinamarca. En 1953, pasó de colonia a provincia de Dinamarca. En 1979, de provincia a autonomía. Y en 2008 logró más autogobierno y el derecho a la autodeterminación. Ya está redactada la Constitución prevista para proclamar la República independiente de Groenlandia"

El pasado de Groenlandia presenta vínculos con Islandia, con Noruega y con Dinamarca, que es la que prevaleció. Dice Trump que ese pasado no justifica ningún derecho para Dinamarca.

Trump necesita que le asesoren. Groenlandia fue colonizada por primera vez por europeos en 985, tras un viaje previo de Erik el Rojo en 982. Los colonos eran nórdicos, vivían en Islandia. Luego estos desaparecieron de Groenlandia, hay muchas hipótesis al respecto. En 1721 hubo una segunda colonización con la llegada del misionero Hans Poulsen Egede a Groenlandia. Fue para cristianizar a la población local. Era dano-noruego, cuando Dinamarca y Noruega estaban unidas. En 1905 Noruega se independiza y hay una disputa con Dinamarca sobre Groenlandia. En 1933, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (precedente del actual Tribunal de La Haya) falla a favor de Dinamarca. Por lo tanto es una sentencia judicial la que dictaminó que Groenlandia era una colonia de Dinamarca, no que un barco llegará hace unos cientos de años. En 1953, pasa de colonia a provincia de Dinamarca.

Y luego de provincia a autonomía.

En 1979.

Y luego a un mayor grado de autogobierno.

Sí, en 2008, cuando se celebró un referéndum (no vinculante) que abre el paso a una futura independencia de Groenlandia. El 75% votó a favor, y desde entonces los partidos que han estado en el poder son los partidarios de la independencia. Hace tiempo que está redactada la Constitución prevista para proclamar la República independiente de Groenlandia.

¿Y sería bueno para ellos ante la amenaza de Trump?

Cuando Trump formuló su segunda amenaza a Groenlandia, en enero, tras haberlo hecho ya en 2019, la primera ministra danesa le advirtió de que Groenlandia no es de los daneses sino de los groenlandeses. El 11 de marzo de 2025 se celebraron elecciones adelantadas, y un 91,6% de los votantes apoyaron a partidos partidarios de la independencia.

"EEUU ha querido comprar Groenlandia cuatro veces. En 1860, el presidente Andrew Johnson y en 1946, Truman. La de ahora es la segunda de Trump"

La actual no es la primera ocasión en la que EEUU se propone comprar Groenlandia.

En 1860 lo quiso el presidente Andrew Johnson y en 1946, Truman. La de ahora es la cuarta vez, la segunda de Trump. Johnson y Truman se movían por la importancia geoestratégica del lugar. Ahora, esa es mi hipótesis, Trump ha creado una cortina de humo para desviar la atención del problema verdadero. No es por los recursos naturales, por el uranio, por las tierras raras, él ha hablado de seguridad nacional. Yo creo que el verdadero motivo es Trump teme perder la base militar de Pituffik, antes base de Thule, la segunda más cercana al Polo Norte, una base estratégica para controlar a China y Rusia. EEUU tiene la base desde 1953, cuando la acordó con Dinamarca. Pero si Groenlandia es independiente la base militar ya no será danesa, será suya, y entonces Trump tendrá que negociar. Creo que él no quiere negociar, no quiere ceder. Creo que la clave es esa, el temor de Trump a perder esa base militar.

Trump ha afirmado que no descarta tomar Groenlandia militarmente. EEUU ya invadió la isla durante la Segunda Guerra Mundial.

No la invadió, la defendió. Fue diferente. Dinamarca, atacada por los nazis, pidió a EEUU que defendiera Groenlandia. EEUU construyó bases militares en toda la costa de Groenlandia, y Dinamarca le pagó por construirlas con criolita, un mineral solo encontrado en la isla, con el que se hacía aluminio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las bases quedaron abandonadas. Solo siguió ocupada la de Pituffik, abierta después, en plena Guerra Fría.

¿Mantiene contacto con gente de Groenlandia?

Sí, tengo amigos y parientes: mis padres adoptivos. No tienen hijos y soy como su niño de Occidente. Nos enviamos mensajes. También tengo una ahijada y un ahijado de otra familia.

"En la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca, atacada por los nazis, pidió a EEUU que defendiera Groenlandia. EEUU construyó bases militares en toda la costa de Groenlandia, y Dinamarca le pagó con criolita"

¿La gente está preocupada?

Confían en que recibirán protección de la OTAN, de la que forma parte, y de la UE, de la que es territorio de ultramar.

Groenlandia dejó la CEE, antecedente de la UE, en 1985. ¿Hizo bien?

Sí, porque estaban cansados de que todo el mundo fuera a pescar a sus aguas. Y lo decidieron por referendo. Por otra parte, los groenlandeses están preocupados porque es una situación nueva para ellos. Nunca han vivido una guerra, ningún conflicto bélico, ningún acto de terrorismo. Son cazadores y pescadores, no tienen ejército profesional.

No siempre Dinamarca ha tratado bien a Groenlandia.

No. Creo que ahora Dinamarca trata de corregir sus errores del pasado. Uno fue una especie de genocidio cultural: durante los años 50, 60, 70 raptaron a niños groenlandeses, los llevaron a Dinamarca, les lavaron el cerebro, los convirtieron en daneses de élite y los devolvieron a la isla para que la dominaran. Muchos sufrieron abusos sexuales, algunos se suicidaron. Y durante varias décadas, quizá hasta los años 90, se colocó dispositivos intrauterinos al 75% de las mujeres de Groenlandia en edad fértil sin su consentimiento para controlar la población. Y además todo esto acabó pasando por la decisión danesa de agrupar a los inuit en ciudades para que fueran sedentarios, lo que les llevó a perder su identidad cultural pero también provocó un boom demográfico, y les unió como colectivo, lo que les llevó a enfrentarse con Dinamarca. Se organizaron y aparecieron los partidos políticos. Y eso llevó a los secuestros de niños. Dinamarca protege a Groenlandia como una forma de disculparse por todo lo que hizo durante la segunda mitad del siglo XX.

"Dinamarca protege a Groenlandia como una forma de disculparse por todo lo que hizo durante la segunda mitad del siglo XX"

Desde 2009, el danés ya no es lengua oficial en Groenlandia.

El único idioma oficial es ahora el kalaallisut, que es el groenlandés.

¿Usted cuando va a Groenlandia, en qué habla?

Hablo un poco de kalaallisut, tunumiisut, un dialecto de la costa este, y cuando no llego con el kalaallisut y el tunumiisut paso al inglés, pero no todos los groenlandeses hablan inglés.

¿Vive gente de Groenlandia en Barcelona?

No, ni una persona. Durante muchos años vivió en Vic un groenlandés, Jan Fredriksen, casado con una catalana. Fue uno de mis profesores de groenlandés. Murió hace unos años.

¿Cuándo tiene previsto volver a viajar a la isla?

Este verano. En agosto.