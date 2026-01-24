La Foneria de la Rambla reabrirá en 2028 como una embajada del ‘hub’ digital de las Tres Xemeneies del Besòs

La antigua Foneria de Canons, en la parte baja de la Rambla, hace más de dos décadas que permanece cerrada. El Ministerio de Defensa lo vendió a la Generalitat de Catalunya por tres millones de euros en 2003, pero no ha tenido ningún uso desde entonces. No obstante, el edificio construido a finales del siglo XVII sobre los restos de la fundición real de artillería de Barcelona está saliendo del letargo. Las fachadas y el techo terminaron de restaurarse hace cosa de un año, paso preliminar a la futura apertura del Centro de Arte Digital de Catalunya, tal como el Departament de Cultura anunció en septiembre de 2023.

La transformación aspira a acabar de desencallarse en los próximos meses para que el histórico inmueble reviva y sea hermanado con otro icono que atisba su reconversión, las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. La inoperativa central térmica es el epicentro de una próxima operación urbanística en un tramo de costa despoblado. A su vez, albergará la sede del Catalunya Media City, un complejo dedicado a la industria audiovisual.

El plan especial de la Generalitat, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona de forma inicial, indica que la Foneria pretende ser “una puerta de entrada al Catalunya Media City”. De partida, ha de servir como “banco de pruebas” que anticipe el vivero de la cultura digital que la Generalitat etiqueta como un "proyecto de país" para la periferia norte de Barcelona con vistas a lograr repercusión internacional.

“Nuestro objetivo es que la Foneria sirva de espacio para testar proyectos y formatos y, si procede, algunos de estos se puedan trasladar posteriormente, con dinámica propia, al Catalunya Media City”, explica la conselleria a EL PERIÓDICO. Una vez que el ‘hub’ tecnológico ya exista, el espacio de la Rambla se brinda a que las creaciones surgidas en torno a la extinta planta eléctrica se expongan y se proyecten en un punto transitado de la capital.

Para el Govern, asociar ambos proyectos reforzará la visibilidad de las producciones audiovisuales que surjan de las Tres Xemeneies. Destaca que le concede la “oportunidad de contar con un escaparate abierto en una zona de alta afluencia” para mostrar qué se cocerá al borde de la desembocadura del río Besòs.

Un año de retraso

A su vez, Cultura anuncia que la remodelación interior del inmueble que flanquea el extremo inferior de la Rambla debe comenzar antes de que concluya 2026, si el pronóstico no se frustra. En cuanto a la apertura del equipamiento cultural en la Foneria, la conselleria revela que, “con el calendario actual, está previsto que se ponga en marcha en el primer semestre de 2028”.

De ser así, la apertura del inmueble al público se demorará respecto a la reforma de la Rambla, que arrancó en 2022 y cuenta con darse por cerrada en 2027. Supone un cierto retraso sobre la predicción inicial, que apuntaba a que el centro cultural abriese al público el año que viene, coincidiendo con el final de la puesta a punto del paseo. El departamento sostiene que los trabajos en la Foneria “avanzan a buen ritmo”.

Recreación de la futura sala principal del Centro de Arte Digital de la Foneria, en la Rambla de Barcelona. / GENERALITAT DE CATALUNYA

De cumplirse el cronograma, el Centro de Arte Digital tiene que estrenarse antes que el ‘hub’ audiovisual del Besòs. Con ese esquema en perspectiva, el edificio de la Rambla se propone de entrada ser una avanzadilla del ambicioso polo tecnológico de las Tres Xemeneies. “Tiene que convertirse en el espacio donde se pongan en marcha iniciativas y programas en el ámbito del arte digital antes de la puesta en marcha del Catalunya Media City”, postula el departamento.

Casi 13 millones

Costó alumbrar una idea con la que reocupar la soberbia sede en las inmediaciones del monumento a Colón. La Generalitat llegó a plantearse su venta en 2020, una idea que no cuajó y acabó enterrándose. “El proyecto del futuro Centro de Arte Digital de la Foneria nació poco tiempo después de idearse el Catalunya Media City”, recuerda la conselleria. “Por ese motivo, y ya desde la concepción de la Foneria, se pensó y se trabajó el encaje de ambas iniciativas”, aduce Cultura.

La recuperación de la Foneria se presupuesta en casi 13 millones de euros, estima el departamento. La conselleria concreta que la renovación de las fachadas y el techo ha costado 1,8 millones. Se invertirán 11 millones más para el proyecto y las labores de rehabilitación de las salas del inmueble, con 3.311 metros cuadrados.

El proyecto contempla que la planta baja y la primera se abrirán a exhibiciones de obras “en que la tecnología digital tenga un papel central”. Dispondrán de 910 metros cuadrados de superficie. Asimismo, se promete que la gran sala de la planta baja recobre sus dimensiones monumentales, de 356 metros cuadrados y ocho metros de alto. Se piensa para exposiciones de gran formato e instalaciones inmersivas. Las dos plantas superiores se reservarán para espacios de trabajo y creación de artistas y profesionales del sector digital. Ocuparán 716 metros cuadrados.

Reto arquitectónico

La Foneria está declarada Bien Cultural de Interés Local, por lo que está protegida. Remodelarla es un “reto arquitectónico importante”, observa el plan. Se esboza el derribo algunas paredes para recuperar espacios diáfanos y realzar la luminosidad a través del patio interior y la claraboya. También se cuenta con que la cubierta sea accesible como mirador, también para exposiciones ocasionales al aire libre.

El proyecto está inmerso ahora en concretar la reforma interior, adjudicada al despacho H Arquitectes. “Se definirá también el detalle de los usos y prestaciones del edificio, para lo cual también estamos manteniendo un diálogo permanente con el sector creativo digital catalán”, expresa Cultura.

La actividad de la Foneria se focalizará en “la programación, las realidades virtuales, la inteligencia artificial, la proyección de grandes dimensiones, la inmersividad, la interacción y otras tecnologías punteras aplicadas a la creación artística”. La Gaîte Lyrique de París, el Meet de Milán, el ZKM de Karlsruhe, el V2 de Rotterdam y el Ars Electronica de Linz inspiran al nuevo centro barcelonés.