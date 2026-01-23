En marcha
Rodalies restablece el servicio con circulaciones reducidas de dos trenes por sentido en las líneas R1 y R4
Pese al restablecimiento, Renfe continúa señalando que la recuperación del servicio está siendo progresiva y recomienda el uso de medios de transporte alternativos
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Rodalies restablece por completo el servicio en Catalunya
Renfe informa de que el servicio de Rodalies de Catalunya se está restableciendo de forma progresiva desde esta mañana. La operadora informa que la línea R1 circula con una reducción de la oferta a dos trenes por hora y sentido, con demoras que pueden superar los 30 minutos de media. Lo mismo sucede en la línea R4, que presenta dos trenes por hora y sentido en el tramo Martorell Central–L’Hospitalet de Llobregat, también con retrasos que pueden superar los 30 minutos.
Las líneas R2, R2 Sud, R2 Nord y R8 circulan sin incidencias, según Renfe, al igual que la R3 en el tramo La Garriga–La Tour de Carol-Enveig. En los servicios regionales, las líneas R11, R13, R14, R16 y R17 funcionan sin incidencias, mientras que la R15 dispone de un servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja. En el servicio de cercanías de Tarragona, las líneas RT1 y RT2 circulan con normalidad. En Lleida, la línea RL3 no presenta incidencias, mientras que la RL4 registra demoras que pueden superar los 30 minutos de media.
Medios alternativos
Pese al restablecimiento, Renfe continúa señalando que la recuperación del servicio está siendo progresiva, y recomienda el uso de medios de transporte alternativos. La Generalitat mantiene el refuerzo del dispositivo de transporte público.
En Girona, la línea RG1 circula sin incidencias.
En cuanto a las afectaciones programadas, la línea R3 permanece sin servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga hasta mayo de 2026, y la línea R7 continúa igualmente sin servicio hasta mayo de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
- El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
- El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de las vías del tren en Badalona: 'Es muy preocupante
- Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos
- Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030
- ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona
- Desprendimientos por las lluvias interrumpen FGC entre Monistrol y Manresa y cortan una carretera en Sabadell