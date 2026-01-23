Los Mossos investigan el robo de joyas a una mujer que las reconoció en un 'compro oro' de Barcelona

El pasado 9 de diciembre una pareja estaba descargando su vehículo en una calle del distrito de Sant Martí de Barcelona cuando se les acercaron dos mujeres. Con la excusa de si en la finca ante la que estaban se vendía algún piso empezaron a hablar con ellos. Cuando las mujeres se fueron la pareja descubrió que le faltaba una bolsa en la que tenían ocho joyas y otros objetos con un valor total de unos 3.500 euros, por lo que pusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Sant Martí.

Unos días después, la mujer víctima del robo pasó por un establecimiento de 'compro oro' cerca de su vivienda y descubrió que vendían unas joyas muy parecidas a las suyas. Rápidamente, alertó a los Mossos y agentes de la Unidad de Investigación de Sant Martí hicieron las comprobaciones pertinentes, ya que las tiendas que compran estas joyas están obligadas a comunicar a la policía las adquisiciones.

Este viernes por la tarde, dentro del dispositivo Kanpai, policías de la Unidad Regional de Policía Administrativa y de Investigación de Mossos han acudido al local para localizar las joyas robadas y así poder devolvérselas a su propietaria. Además, los agentes han comprobado la documentación de las mujeres que vendieron esos presuntos objetos robados y han obtenido su imagen de las cámaras de seguridad. A partir de ahora podrán identificarlas e imputarles un delito de robo si las víctimas de la sustracción las reconocen.

Los Mossos en una joyería de Barcelona dentro del plan Kanpai / Zowy Voeten

Fuentes policiales han explicado que presuntamente las ladronas se deshicieron del botín rápidamente antes de ser denunciadas, y por eso fueron a esta joyería compro oro que estaba cerca de dónde actuaron. Sin embargo, únicamente vendieron las joyas que no tenían inscripciones, principalmente anillos y cadenas, y no podían ser reconocidas por las víctimas, ya que el resto, como dos relojes sustraídos, tenían dedicatoria.

Los Mossos recuerdan que para poder vender joyas en estas tiendas de 'compro oro' es necesario mostrar la documentación en regla y que la compra queda registrada en un libro, que siempre debe estar a disposición de los agentes. Además, remarcan que dentro de los objetivos del plan Kanpai también está recuperar objetos robados para ser devueltos.

Más de 850 policías

Esta investigación por el robo de joyas se ha realizado dentro del decimosegundo dispositivo Kanpai que se ha desplegado este viernes por zonas de alta densidad y movilidad del área metropolitana de Barcelona y del aeropuerto, así como la red de transporte público. En concreto los agentes han actuado tanto contra multirreincidentes que operan en la vía pública como con tiendas o locales en los que presuntamente se adquiere material robado.

En este dispositivo Kanpai participan los Mossos, Guardia Urbana de Barcelona y policías locales de otros municipios, Policía Nacional, Portuaria, personal de seguridad privada e Inspección de Trabajo. Por parte de los Mossos hay 659 efectius y 195 de Urbana y policías locales, con lo que en la calle habrá 854 agentes más los de otros cuerpos de seguridad.

Además, las unidades de paisano de Mossos y las de investigación se han desplegado para buscar a los delincuentes activos con riesgo de persistencia, que son los que más reinciden en poco tiempo, para ver si tienen alguna orden de busca y captura pendiente o sorprenderlos si cometen un delito. En este Kanpai hay una treintena de Mossos del grupo de Delincuencia Urbana de Tarragona que han venido a ver el dispositivo de Barcelona para compartir experiencias de cara a su aplicación en su ciudad.

Según Mossos, el Kanpai "combina la saturación del espacio público" con agentes de paisano y uniformados junto a "entradas administrativas en establecimientos, para realizar comprobaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la policía administrativa y la Inspección de Trabajo". Además, la presencia de las patrullas en la calle "está encaminada a aumentar la sensación de seguridad del ciudadano, por un lado, y presionar al delincuente con alto riesgo de persistencia, por otro".

Noticias relacionadas

En el centro de Barcelona agentes de la unidad Fura de los Mossos han denunciado este viernes por la tarde a tres personas por robos de ropa en diferentes establecimientos, como un kiosco, después de ser sorprendidos in fraganti. Además, los Mossos y la Urbana han hecho entradas y registros en tiendas de venta de recuerdos con la sospecha de que se podría estar vendiendo material falsificado, la mayoría relacionado con el Barça, así como que se habría cometido algún delito contra los trabajadores.