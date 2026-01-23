Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzArroces SOSSiratElecciones BarçaVertedero OsonaPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

Seguridad nocturna

La Guardia Urbana de Barcelona aumenta un 80% sus efectivos de noche en cinco años

La Unidad Territorial de Sant Andreu será la última en tener turno nocturno a partir de esta noche

La Guardia Urbana se integrará en la Fiscalía para recopilar datos sobre multirreincidentes

Control de alcoholemia de la Guardia Urbana

Control de alcoholemia de la Guardia Urbana / GUBBarcelona

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El crecimiento demográfico y de actividad de Barcelona hace que sea una ciudad en la que las 24 horas del día pueda ocurrir algún incidente. Por eso es tan importante el patrullaje de día como el nocturno, pese a que sean muy diferentes un turno de otro por el tipo de servicio policial que se hace. Con este objetivo la Guardia Urbana de Barcelona lleva desde 2021 reforzando sus unidades nocturnas para responder a las demandas policiales de noche, mientras el resto de la ciudad duerme.

Desde 2021 se ha ido aumentando de forma progresiva la presencia de la Guardia Urbana en el turno de noche, pasando de cuatro Unidades Nocturnas Operativas a siete, lo que implica que se ha pasado de 435 agentes a 776, un aumento del 78,4%, a partir de este fin de semana.

Y es que a partir de la noche del viernes al sábado entrará en funcionamiento el turno de noche de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana de Sant Andreu, reforzando así las Unidades Nocturnas Operativas (UNO) de los distritos. Hasta este viernes, Sant Andreu operaba de forma conjunta con las unidades de Horta-Guinardó y Nou Barris, las cuales se mantendrán en una sola Unidad Territorial Nocturna.

La Guardia Urbana de Barcelona incrementa sus unidades nocturnas

La Guardia Urbana de Barcelona incrementa sus unidades nocturnas / GUBBarcelona

A partir de esta noche Sant Andreu se convierte en el quinto distrito propio que dispondrá de unidad nocturna propia de la Guardia Urbana. Barcelona cuenta con siete Unidades Nocturnas: Ciutat Vella, Eixample, Sants- Montjuïc, Sant Martí, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, Horta-Guinardó y Nou Barris y, ahora, Sant Andreu

Noticias relacionadas

Desde la Guardia Urbana se remarca que estas unidades nocturnas permiten una mejor gestión de la seguridad de la ciudad, ya que amplía la estructura organizativa para dar respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía. También destacan que con estas unidades se garantiza una mayor eficiencia de los recursos policiales así como una respuesta de proximidad a la ciudadanía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
  2. Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
  3. El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de las vías del tren en Badalona: 'Es muy preocupante
  4. Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos
  5. ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona
  6. Rodalies entrará en servicio este jueves de forma progresiva
  7. El TSJC anula el plan urbanístico de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet pero no se paralizarán las obras
  8. Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030

La Guardia Urbana de Barcelona aumenta un 80% sus efectivos de noche en cinco años

La Guardia Urbana de Barcelona aumenta un 80% sus efectivos de noche en cinco años

Confusión entre los pasajeros ante la reanudación de Rodalies: “Hay pocos trenes”

Confusión entre los pasajeros ante la reanudación de Rodalies: “Hay pocos trenes”

Rodalies restablece el servicio con circulaciones reducidas de dos trenes por sentido en las líneas R1 y R4

Rodalies restablece el servicio con circulaciones reducidas de dos trenes por sentido en las líneas R1 y R4

Planazo para el fin de semana en BCN: platos con historia, recetas gaudinianas y brasas y guisos

Planazo para el fin de semana en BCN: platos con historia, recetas gaudinianas y brasas y guisos

Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes

Huevos, patatas y gambas, la mejor combinación para el finde en Barcelona en estos restaurantes

Restaurante Bornès, así es la cocina catalana que proponen un italiano, un argentino y dos brasileños

Restaurante Bornès, así es la cocina catalana que proponen un italiano, un argentino y dos brasileños

El corte en la AP-7 provoca la saturación de las carreteras A-2 y C-32 en el segundo día de parón de Rodalies en Catalunya

El temporal daña gravemente las playas del área de Barcelona: "Es imprescindible que intervenga el Ministerio"