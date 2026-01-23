Seguridad nocturna
La Guardia Urbana de Barcelona aumenta un 80% sus efectivos de noche en cinco años
La Unidad Territorial de Sant Andreu será la última en tener turno nocturno a partir de esta noche
La Guardia Urbana se integrará en la Fiscalía para recopilar datos sobre multirreincidentes
El crecimiento demográfico y de actividad de Barcelona hace que sea una ciudad en la que las 24 horas del día pueda ocurrir algún incidente. Por eso es tan importante el patrullaje de día como el nocturno, pese a que sean muy diferentes un turno de otro por el tipo de servicio policial que se hace. Con este objetivo la Guardia Urbana de Barcelona lleva desde 2021 reforzando sus unidades nocturnas para responder a las demandas policiales de noche, mientras el resto de la ciudad duerme.
Desde 2021 se ha ido aumentando de forma progresiva la presencia de la Guardia Urbana en el turno de noche, pasando de cuatro Unidades Nocturnas Operativas a siete, lo que implica que se ha pasado de 435 agentes a 776, un aumento del 78,4%, a partir de este fin de semana.
Y es que a partir de la noche del viernes al sábado entrará en funcionamiento el turno de noche de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana de Sant Andreu, reforzando así las Unidades Nocturnas Operativas (UNO) de los distritos. Hasta este viernes, Sant Andreu operaba de forma conjunta con las unidades de Horta-Guinardó y Nou Barris, las cuales se mantendrán en una sola Unidad Territorial Nocturna.
A partir de esta noche Sant Andreu se convierte en el quinto distrito propio que dispondrá de unidad nocturna propia de la Guardia Urbana. Barcelona cuenta con siete Unidades Nocturnas: Ciutat Vella, Eixample, Sants- Montjuïc, Sant Martí, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, Horta-Guinardó y Nou Barris y, ahora, Sant Andreu
Desde la Guardia Urbana se remarca que estas unidades nocturnas permiten una mejor gestión de la seguridad de la ciudad, ya que amplía la estructura organizativa para dar respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía. También destacan que con estas unidades se garantiza una mayor eficiencia de los recursos policiales así como una respuesta de proximidad a la ciudadanía.
