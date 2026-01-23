La Generalitat realoja en dos días a una quincena de migrantes que malvivían bajo la C-31 en Badalona y el asentamiento se acerca a su fin

Tras cinco semanas pasando las noches al raso bajo el puente de la C-31, el asentamiento de personas sintecho provenientes del B9 y de otros puntos de la ciudad está llegando a su fin. El goteo de realojamientos no ha cesado desde hace siete días, cuando el Ayuntamiento cifraba los habitantes bajo el puente en 59 personas. Entre el miércoles y el jueves, el departament de Drets Socials (con la colaboración de las entidades sociales y de los servicios sociales municipales) ha conseguido realojar en recursos habitacionales de la Generalitat a 16 de ellos, han confirmado fuentes de las entidades. Así, a estas alturas apenas quedan una quincena de personas en el lugar, para las cuales hay disponibles plazas en equipamientos de la Generalitat situados en otras poblaciones.

"Desde el último encuentro de seguimiento con Drets Socials acordamos dar un último impulso al realojamiento, ya que el grueso del problema ya se había resuelto y solamente queda un último esfuerzo", explica el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués. De hecho, explica el activista, este jueves podrían haber sido más de 10 las personas realojadas, pero la gestión es "muy compleja" y no fue posible, ya que se trata de personas que trabajan informalmente en la recogida y venta de chatarra, y mostraban reticencias a la hora de decidir dónde podrían guardar los carros y demás herramientas con las que se buscan la vida: "Es muy difícil identificar a todo el mundo, explicarle la situación, a dónde pueden ir, qué distancia representa ese lugar con Badalona, si podrán volver a la ciudad... todo eso no se puede hacer en cinco minutos y poniendo a las personas en fila", señala Sagués.

Cuando se alcanzó el acuerdo, consistente en que las entidades sociales se ocuparán de guardar ese material, "ya no había tiempo material para realizar su realojamiento", apunta Sagués, que confía con relativa satisfacción en que este viernes sí se pueda llevar a cabo. La gestión es cada vez más compleja, dado que las personas que restan en el lugar padecen problemas mentales y están acostumbradas a malvivir en la calle.

De esta manera, y siempre que se cumplan las previsiones de las entidades, esta misma semana el campamento bajo el puente de la C-31 podría finalizar, cinco semanas después. "Estamos cerca del final del asentamiento", declara Sagués. Preguntado al respecto por este medio, fuentes del gobierno municipal de Badalona se limitan a describir los últimos realojamientos como "una intervención que no ha sido policial, sino de los servicios sociales de la Generalitat y del Ayuntamiento para ofrecer atención a algunas de las personas sintecho que están en el asentamiento de la C-31".

Protestas vecinales

Un centenar de vecinos del barrio de Sant Roc cortaron este jueves la avenida Marquès de Montroig para protestar por la "inseguridad" creciente, que atribuyen al asentamiento. Son quejas que van en la línea de lo explicado a este medio por la Associació Veïnal del Remei, barrio en el que se encuentra el B9 y que también ha padecido perjuicios por la existencia del campamento bajo el puente. De hecho, desde la entidad vecinal señalan que en las últimas semanas no han sido pocas las mujeres de Sant Roc que se han acercado a la asociación de vecinos para pedir soluciones ante la sensación de inseguridad que aseguran sufrir.

Sagués admite que "en un mes, la convivencia a veces no ha sido demasiado buena", y que en los últimos días "hemos tenido algún incidente", aunque matiza que "no han sido demasiado destacados, lo que dice mucho tanto del colectivo de personas que duermen bajo el puente como de los vecinos de la zona". Sin embargo, tal como señalaban los vecinos, la situación ha empeorado con el tiempo, lo que ha provocado las protestas de los vecinos de Sant Roc.

"Quedará el sinhogarismo de siempre"

Los realojados no estarán en los recursos habitacionales que se les han ofrecido para siempre, sino que son temporales. A lo largo del mes de febrero irán terminando sus estancias, y todavía no queda claro qué será de ellos en el futuro. El departament de Drets Socials lleva a cabo un seguimiento de sus casos: "El alojamiento durará varias semanas, pero el acompañamiento se puede alargar el tiempo que se determine por cada persona hasta lograr los objetivos propuestos ―detallan fuentes de Drets Socials―, ofrecemos un itinerario de inclusión para favorecer la gestión de situaciones administrativas, la formación por la inserción laboral y el acompañamiento social, gestionado por las entidades sociales".

El final de ese acompañamiento por parte de la Generalitat se culminará con la derivación de sus casos al Ayuntamiento de Badalona "para que este pueda continuar el seguimiento social, facilitándoles el apoyo técnico y los recursos económicos necesarios, si se precisa, en el marco de colaboración habitual entre el departament y el consistorio", determinan las mismas fuentes. Cuando bajo el puente de la C-31 no queden tiendas de campaña, "quedará el problema de siempre de Badalona del 'sinhogarismo'", lamenta el portavoz de Badalona Acull, en referencia a las 110 personas que la Taula Sense Llar contabilizó durmiendo en las calles de Badalona en mayo de 2025.