Confusión entre los pasajeros de Barcelona ante la reanudación de Rodalies: “Hay pocos trenes”

A primera hora de la mañana de este viernes, la estación de Sants de Barcelona amanece con un clima de espera e incertidumbre. Tras dos días de servicio interrumpido, Rodalies recupera hoy la circulación en todas sus líneas, aunque fuera del horario previsto y con demoras. Según indican los trabajadores, la normalidad se irá restableciendo de forma progresiva.

En los andenes, algunos trenes permanecen detenidos durante más de 20 minutos. Es el caso de un tren de la R1 con dirección a Arenys de Mar, que, según la información de las pantallas, debería haber salido a las 7:30. Esta situación ha generado confusión y desconcierto entre los pasajeros, que van de un tren a otro con la esperanza de que alguno reanude la marcha.

Varios usuarios denuncian la falta de información y las incoherencias en los paneles informativos. Además, “tendría que haber más frecuencia de trenes”, señala Joana, usuaria habitual de la R1, en declaraciones a este diario.

Escasa presencia de pasajeros

Todo ello llega después de dos jornadas en las que el servicio de Rodalies en Catalunya se ha interrumpido tras el descarrilamiento, el martes, de un tren de la R4 en Gelida, con la muerte de un joven maquinista en prácticas, y el posterior plantón de los maquinistas de Renfe. Los conductores, que no acudieron a trabajar el jueves, finalmente han acordado restablecer el servicio este viernes tras revisar la seguridad de las líneas junto con Adif.

A pesar de esta noticia, parece que los ciudadanos tienen poca fe en que los trenes circulen con normalidad. Aunque es hora punta de desplazamientos, los andenes de Sants presentan una afluencia inusualmente baja: no llega al medio centenar de personas. Los escasos pasajeros que esperan lo hacen con la esperanza de poder subir a algún tren que los lleve a su destino, aunque sea con retraso.

Es el caso de Berta, que lleva más de 20 minutos aguardando el convoy con destino a Sant Celoni. “Al menos el tiempo en la pantalla va disminuyendo, eso me tranquiliza”, dice.