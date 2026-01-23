Los desperfectos que causó el temporal en la zona de vías del tren en Badalona obligan a reanudar el servicio por vía única en la R1

Las inspecciones llevadas a cabo esta noche de jueves por parte de Adif en la red ferroviaria catalana han detectado una "incidencia" en la vía de la R1 de Rodalies a su paso por Badalona, lo que ha obligado a que la reanudación del servicio de tren se realice por vía única entre esta ciudad y la limítrofe Montgat.

Así lo confirmaba a primera hora de este viernes el portavoz de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, que ha indicado que operarios de Adif están trabajando para solventar el problema: "A lo largo del día de hoy esperamos que en la línea del Maresme se pueda circular por doble vía y recuperar la frecuencia normal". En efecto, tras dos días de paro del servicio de Rodalies, durante toda la mañana de este viernes la circulación se ha restringido a dos convoyes por hora y sentido en la R1.

La voz de alarma la dio el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el pasado martes, cuando la borrasca Harry aún azotaba el litoral catalán. A los graves destrozos que el temporal causó en el extremo norte del paseo marítimo badalonés ―que engulló prácticamente por completo las playas del Cristall y, sobre todo, la de la Barca Maria―, se unía una afectación que, a tenor del alcalde, resultaba "preocupante" para la "seguridad del tren". Además de descalzar el paseo marítimo, la fuerza del agua también había afectado a la zona de seguridad contigua a las vías del tren de la R1: "No soy técnico, ni mucho menos, pero esta es una situación de riesgo, me asusta lo que veo", admitía el martes Albiol.

Sobre esta incidencia, fuentes de Adif desmintieron el mismo martes que se hubiera producido algún problema de seguridad. Al ser avisados de los desperfectos, los técnicos interrumpieron de forma preventiva la circulación hasta que, una vez sobre el terreno, pudieron comprobar que los desperfectos del temporal no afectaban a la seguridad de la infraestructura y restablecieron el servicio.