Los usuarios de Rodalies encaran el segundo día sin servicio con resignación: "¿Hoy tampoco hay trenes?"

Segundo día sin servicio de Rodalies en Catalunya / EL PERIÓDICO

Gerardo Santos

Gerardo Santos

El aspecto de la estación de Sants en el segundo día sin servicio de Rodalies en Catalunya es extrañamente tranquilo. La multitud que llena los vagones de la L5 del metro a las 7 de la mañana contrasta con el vacío en la estación central. Hay menos usuarios que ayer, pero también menos policías y menos personal de información. Una pizarra escrita a mano es el primer testimonio de que este jueves, al menos de momento, tampoco hay Rodalies.

Cartel que advierte de la falta de servicio en Rodalies

Cartel que advierte de la falta de servicio en Rodalies / El Periódico

Pese a que por la tarde del miércoles el Govern informó que este jueves todas las líneas de Rodalies estarían operativas salvo la R4, finalmente el día ha empezado sin servicio.

La estación se divide estos días en dos submundos. El primero, el de aquellos que van a coger un tren de alta velocidad, en las vías 1 a 6. Aquí la mañana se sucede como cada día. Caras de sueño, maletas grandes y algún retraso de poca importancia. Al otro lado, en las vías 7 a 14, las de Rodalies, el ambiente es otro: desconcierto entre los pocos usuarios que pretenden tomar un tren, muchas cámaras de televisión y las máquinas, de nuevo, apagadas incluso para los que solamente quieren comprar un billete para otro día.

"La gente conoció ayer la noticia de que no hay trenes y hoy ya no han venido tanto", sostiene un empleado del Ayuntamiento de Barcelona que informa a los pasajeros. "¿Hoy tampoco hay trenes?", le pregunta una usuaria, que tras la respuesta negativa se gira y se va hacia el metro, sin mediar palabra. Mientras, por megafonía se advierte que no hay servicio de Rodalies por "causas operativas". El miércoles, sin embargo, el mensaje justificaba la falta de trenes por los efectos del temporal.

"Voy a Vilanova, tengo cita para sacarme el DNI a las 10:00h", dice Zenon. El empleado de Adif le manda a plaza Espanya, donde pasa un bus, pero este usuario pide más información, ya que desconoce de qué linea de bus se trata. "Hubo un accidente, ¿no te has enterado?".

Esham espera a que acaben de atender a Zenon, él va a Terrassa para una cita médica: "Ya sabía que desde ayer no hay trenes pero quería probar a ver si ya estaba arreglado", comenta. Cuando se le explica que quizás el servicio se pueda reaunudar parcialmente durante la mañana, se muestra escéptico.

