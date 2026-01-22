Tráfico en el área de Barcelona: retenciones de hasta 18 km en la A-2 al ser usada como alternativa al corte de la AP-7

La nueva caída del servicio de Rodalies este jueves 22 de enero ha vuelto a generar complicaciones en el tráfico del área de Barcelona, con retenciones en las principales autopistas y accesos a la capital catalana durante la hora punta de los desplazamientos laborales y escolares.

Una vez más, la AP-7 concentra buena parte de las incidencias. El Servei Català de trànsit ha informado de que el corte en Martorell ha provocado desvíos hacia la A-2, hasta enlazar la C-15 y hacer en Vilafranca del Penedès una nueva incorporación en la AP-7. Debido a la paralización de Rodalies hay retenciones en todos los accesos norte y sur a la capital catalana, que se suman al corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur, por riesgo de hundimiento en Gelida, donde anteayer se produjo el accidente mortal de tren. El corte, que afecta a un tramo de 22 kilómetros en esta autopista troncal de Catalunya desde Martorell hasta Sant Sadurni d'Anoia en todos los carriles en dirección sur, durará "unos días", según informó este miércoles la Generalitat.

Debido a este corte, que se hizo efectivo a las 18:00 horas de este miércoles, se hacen desvíos hacia la A-2, hasta enlazar con la C-15 y en Vilafranca del Penedès, nueva incorporación a la AP-7 o hacia otras rutas alternativas: C‑25 hacia el interior, la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès, la C-32 hacia el litoral y la C-58 y la B-40 hacia la A-2.

Según han informado fuentes de Trànsit, la principal vía afectada por el cierre de ese tramo de la AP-7 es la A-2, que ha llegado a registrar hasta 18 kilómetros de colas, aunque poco antes de las 10:00 h la situación había mejorado y las retenciones eran de 5,5 kilómetros, entre Sant Vicenç dels Horts y Pallejà, y de 4 kilómetros entre Cornellà y Sant Feliu. Esta alta afluencia de vehículos en la A-2 se ha debido a usuarios que pretendían coger la C-32 como vía alternativa al corte de la AP-7, y obligatoriamente lo tienen que hacer por aquella carretera, según las citadas fuentes.

En cuanto a la C-58, el carril VAO se ha abierto a todos los vehículos, a excepción de los camiones, para aumentar la capacidad vial de la zona de entrada a Barcelona, coincidiendo con la falta de servicio de Cercanías. Esta vía acumula cuatro kilómetros de cola desde Montcada i Reixac hasta el nudo de la Trinitat.

Las rondas también acumulan retenciones. En concreto, en la B-10 (litoral) hay diez kilómetros en sentido sur, y la de Dalt (B-20) presenta seis kilómetros de retenciones en el nudo del Llobregat y 2,5 en el de la Trinitat. Por otra parte, las barreras del peaje de la C-32 permanecen abiertas mientras no haya servicio ferroviario, tal y como se anunció este miércoles. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, ha informado de un crecimiento del 85% del tráfico en la salida de la C-32 en la que se han levantado los peajes.

Largas colas en el Maresme

A primera hora de la mañana, en hora punta, se han registrado largas colas bajo la lluvia en Mataró, en el Maresme, para tomar un autobús en dirección a Barcelona. Moventis, la operadora encargada del servicio, ha reforzado con 26 buses las zonas del Maresme y del Vallès Occidental para absorber a los usuarios que habitualmente viajan en Cercanías.

Noticias relacionadas

El tráfico en la autopista C-32 se ha visto aún más dificultado por un accidente a la altura de Mataró y otro en Badalona. Y se han registrado colas con retenciones en distintos tramos. Por segundo día consecutivo, el bus interurbano es el servicio público alternativo en el corte de trenes. Este jueves Catalunya sigue sin ningún servicio en Cercanías por el plante de los maquinistas, que exigen más medidas de seguridad.