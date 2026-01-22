Testimonios a pie de calle
Las largas colas vuelven a los buses de Barcelona ante la caída de Rodalies: "Nos falta información"
Los usuarios explican su disgusto y agotamiento a EL PERIÓDICO en el segundo día de suspensión ferroviaria
Las estaciones de bus de Barcelona vuelven a verse saturadas por segundo día consecutivo ante la caída del servicio de Rodalies. El colapso se ha hecho notar en Fabra i Puig, donde los usuarios explican a EL PERIÓDICO su descontento generalizado. La lluvia, el frío y las colas vuelven a protagonizar la jornada. Aunque la frecuencia de autobuses ha aumentado respecto a ayer y las pantallas anuncian distintos servicios cada pocos minutos, la situación sigue generando confusión entre los usuarios que se amontonan en largas colas.
Fuentes municipales aseguran haber desplegado un operativo de informadores. En Fabra i Puig hay un par, acompañados de varios agentes de seguridad. Algunos viajeros, como Mari Carmen, critican la falta de información: “Voy a Barberà del Vallès y me han dicho que espere en esta cola”. La misma en la que también aguarda Júlia, cuyo destino es Granollers.
Las líneas más concurridas, como las de Granollers y Sabadell, mantienen una frecuencia de paso de unos 20 minutos y las colas se han reducido respecto a ayer. Joana, usuaria del autobús con destino a Granollers, se muestra sorprendida: “Acabo de llegary justo acaba de venir. Seguramente sea casualidad, pero me alegro”.
