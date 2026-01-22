Granollers y Tarragona acogen la salida del Tour de Francia como un reclamo para promover la movilidad sostenible

Las ciudades de Tarragona y Granollers acogerán la salida de las etapas 2 y 3, respectivamente, del Tour de Francia de este año y quieren aprovecharlo para promover la movilidad sostenible en los municipios. El primer teniente de alcalde de Granollers, Álvaro Ferrer, ha afirmado que con la llegada de la prueba se busca "que haya más ruedas y menos coches".

En la misma línea se ha expresado el gerente del Patronato de Deportes de Tarragona, Ramon Quadrat, que quiere promover "la bicicleta dentro de la ciudad". Por otra parte, Barcelona ha justificado ser la inauguración de la edición para "alimentar la experiencia" de organizadores de grandes eventos, ha dicho la directora de promoción y eventos deportivos del Institut Barcelona Esports, Núria Hernández.

La capital catalana será el punto de partida, el 4 de julio, de la 113ª edición del Tour de Francia, siendo la tercera vez en la historia que arranca en España. Hernández ha detallado que "lleva una organización de unas 4.000 personas, 2.000 medios acreditados y una serie de marcas y sponsors". Asimismo, ha añadido otro impacto como es el "ciudadano, de aficionados, de gente amante del ciclismo".

La responsable del Institut Barcelona Esports ha destacado que la capital catalana "tiene gran capacidad organizativa" y "experiencia" acumulada a raíz de los Juegos Olímpicos de 1992. "Esta credibilidad también debe alimentarse", ha subrayado. Hernández ha explicado postularse por ser la salida del Tour "no es tanto que lo necesite, sino que nos ayuda a seguir manteniendo ese prestigio que tenemos".

Quadrat ha asegurado que ser punto de partida el 5 de julio es el "colofón" de una apuesta por el "turismo deportivo". De hecho, el gerente del patronato ha admitido que se lo habían planteado en el pasado y que ahora "se ha hecho realidad". Quadrat ha remachado que Tarragona debe "aprovechar al 100%" para que sea conocida "mucho más en todo el mundo". Por otra parte, espera que la celebración deportiva se traduzca con “un impulso mucho mayor” al uso de la bicicleta por la ciudad.

Estudio para analizar el impacto económico

El primer teniente de alcalde de Granollers ha explicado que elaborarán un estudio para evaluar los efectos económicos que deje en la capital del Vallès Oriental. Sin embargo, Ferer ha restado importancia a la facturación que se derive ser la salida del Tour y ha valorado más "el posicionamiento como polo de ciudad deportiva". El primer teniente de alcalde ha apuntado que Granollers se promocione "de acogedora de eventos deportivos de gran nivel".

Ferrer ha concretado que ser la salida de la tercera etapa del Tour de Francia tendrá un "legado". "Es muy importante no sólo nos deje captación deportiva y económica, sino también una parte de movilidad sostenible".