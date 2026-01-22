El corte en la AP-7 provoca la saturación de las carreteras A-2 y C-32 en el segundo día de parón de Rodalies en Catalunya

El segundo día de parón del servicio de Rodalies en Catalunya se ha saldado con nuevas complicaciones en el tráfico de Barcelona y su área metropolitana. El corte de un tramo de 22 km en la AP-7 entre Martorell y Vilafranca del Penedès ha sido el epicentro de las incidencias del miércoles. Las dos arterias que más impacto han sufrido son la C-32 y la A-2, las dos alternativas a la autopista que ha recomendado el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

La A-2, de hecho, ha llegado a registrar durante la jornada colas de hasta 18 km entre Cornellà de Llobregat y Martorell en sentido Barcelona, según Trànsit. La alta afluencia de vehículos en la A-2 se ha debido a usuarios que pretendían coger la C-32 como alternativa al corte de la AP-7 y que, obligatoriamente, lo tenían que que hacer por aquella carretera, según las citadas fuentes.

En cuanto a la C-32, Trànsit ha informado de un incremento del 85% del tráfico tras el nuevo levantamiento de las barreras de los peajes después de que Rodalies haya seguido sin prestar servicio por el plante de los maquinista. Lamiel ha advertido asimismo de que esta redistribución presiona especialmente la zona de la A-2 en el Baix Llobregat, desde Sant Andreu de la Barca hasta más allá de Sant Vicenç dels Horts. También ha asegurado que este jueves se han producido congestiones más intensas en la C-17, en el nudo de la Trinidad y en la C-33.

En la C-58, el carril VAO se ha abierto a todos los vehículos, a excepción de los camiones, para aumentar la capacidad vial de la zona de entrada a Barcelona, coincidiendo con la falta de servicio de Rodalies. Esta vía ha cumulado colas de hasta cuatro kilómetros desde Montcada i Reixac hasta el nudo de la Trinitat. Por su parte, las rondas también han atestiguado retenciones. La Ronda Litoral, la B-10, ha registrado diez kilómetros en sentido sur, y la de Dalt, la B-20, ha presenta hasta seis kilómetros de retenciones en el nudo del Llobregat y 2,5 en el de la Trinitat.

Restricción de caminones en torno a Gelida

Otra medida a raíz del accidente mortal de Gelida ha sido que la Diputación de Barcelona (DIBA) ha restringido la circulación de vehículos pesados en la carretera BV-2433 entre Martorell y Castellví de Rosanes en sentido Martorell-Gelida; y en la carretera C-243b, entre Gelida y el centro logístico Prologis, del kilómetro 8 al 17 en ambos sentidos de circulación.

Además, la DIBA ha puesto a personal en las intersecciones de estas carreteras para informar a los conductores. La decisión se ha tomado a consecuencia del corte en la AP-7, con el objetivo de minimizar las consecuencias de la interrupción de la circulación y hacer frente al posible colapso que puede provocar en la accesibilidad local. Las medidas se suman a la ya anunciada el pasado miércoles de eliminar, temporalmente, la restricción para la circulación en sentido sur de los vehículos pesados en la carretera BV-2249, que une Gelida y Masquefa pasando por Sant Llorenç d'Hortons.