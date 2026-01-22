Decisión del comité ejecutivo
El partido Barcelona Ets Tu, impulsado por el abogado Daniel Vosseler, anuncia su disolución
La formación política obtuvo más de 7.000 votos en las últimas elecciones municipales en la capital catalana
El abogado Daniel Vosseler, candidato a la alcaldía de Barcelona
El Periódico
Barcelona Ets tu, el partido impulsado por el abogado barcelonés Daniel Vosseler, ha anunciado este jueves su disolución. Así lo decidió el pasado 9 de enero el comité ejecutivo de la formación política, un acuerdo que tiene el apoyo de la militancia. En las últimas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, este partido obtuvo 7.197 votos en la capital catalana y casi alcanza a Ciutadans (7.366) y al PACMA (7.219). La entidad nació como plataforma en 2010 y se constituyó como partido político años más tarde, en 2016. Su objetivo principal era facilitar el relevo político en el Ayuntamiento de Barcelona.
Los impulsores de Barcelona Ets tu no son profesionales de la política y, en su opinión, el actual sistema electoral dificulta la obtención de representación directa,. A partir de ahora y al margen de la política de partidos, los miembros de esta formación se han comprometido "con plena autonomía" en trabajar en favor de las mejoras municipales para el bien de los barceloneses, reza en su comunicado. En esta nueva etapa, Daniel Vosseler, expresidente y excandidato a la alcaldía de Barcelona, continuará, asegura, con un nuevo proyecto destinado a "la protección, defensa y potenciación de las pymes y los autónomos", unos colectivos que, precisa, son esenciales "para el tejido económico y social".
