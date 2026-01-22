La zona más antigua de Barcelona donde se concentran siglos de poder e historia

Barcelona recibe año tras año millones de turistas que llegan para visitar la ciudad y conocer su historia y sus calles más de cerca.

Pasear por la ciudad es adentrarse en un entramado de calles que combinan tradición y modernidad, donde conviven restos romanos, arquitectura medieval y obras emblemáticas del modernismo catalán.

De hecho, la capital catalana se consolidó en 2025 como el destino turístico favorito a nivel mundial, un reconocimiento que responde a una oferta cultural y urbana difícil de igualar.

Urbanismo y patrimonio

Museos, playas, gastronomía y una agenda cultural constante convierten a Barcelona en una ciudad que encandila tanto a quienes la visitan por primera vez como a quienes regresan una y otra vez.

Pero más allá de sus iconos más conocidos, la capital catalana guarda siglos de historia en sus callejuelas, plazas y rincones menos transitados.

Y es que el legado del municipio se extiende a lo largo de 4.000 años, desde finales del Neolítico. Desde entonces, Barcelona ha ido creciendo y acumulando capas del pasado que aún hoy pueden divisarse en su urbanismo y en su patrimonio.

El núcleo más antiguo

La zona más antigua de Barcelona es el Barri Gòtic, situado en el distrito de Ciutat Vella, y es donde se encuentran la mayoría de los edificios y calles con significado histórico de la ciudad.

Su origen se remonta a la Barcino romana, levantada sobre el monte Tàber por los romanos en el siglo I a.C. De esta época todavía se conservan restos visibles, como tramos de la muralla, columnas del templo de Augusto o el trazado de algunas calles.

La ciudad medieval

El Gòtic está compuesto, al mismo tiempo, por diferentes barrios históricos que conservan su propia personalidad: el Call, Sant Just i Pastor, Santa Maria del Pi, la Catedral, Santa Anna, la Mercè y el Palau.

Con el paso de los siglos, sobre esa base romana se desarrolló la ciudad medieval, dando lugar a un entramado de callejuelas estrechas, plazas y edificios históricos que hoy definen el corazón más antiguo de Barcelona.

De hecho, muchas de sus calles conservan los nombres originales de esta época, como el Carrer del Bisbe, que ostenta el nombre de la residencia del obispo de Barcelona.

La Catedral y la Plaça del Rei

Uno de los principales puntos de referencia del Gòtic es la Catedral de Santa Eulàlia, conocida también como la Catedral de Barcelona.

La catedral actual se construyó durante los siglos XIII a XV sobre la antigua catedral románica, erigida a su vez sobre una iglesia de la época visigoda a la que precedió una basílica paleocristiana, cuyos restos pueden verse en el subsuelo del Museo de Historia de la ciudad.

Fachada de la Catedral de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Presidida por el Palau Reial Major, en la Plaça del Rei se celebraron mercados e incluso torneos. El palacio era el centro del poder de la ciudad medieval y fue construido en el siglo IX. Además, sirvió como residencia de los condes catalanes desde el siglo XIII hasta comienzos del XV.

Plaça del Rei (Barcelona). / Ferran Nadeu / Delegaciones

Otras zonas antiguas

Su sala más emblemática, el Saló del Tinell, se ha convertido en una sala de exposiciones organizada en una sucesión de arcos de medio punto de gran valor arquitectónico.

Espacios como la Plaça Sant Felip Neri, la catedral o la Plaça Sant Jaume concentran siglos de historia política, religiosa y social de la ciudad.

Aunque el Barri Gòtic es la zona más antigua, dentro de Ciutat Vella también destacan áreas muy tempranas, como el Born o el Raval, que crecieron a partir de la Edad Media, y completan el núcleo histórico original de Barcelona.