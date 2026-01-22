Endesa promete dos pequeños transformadores en los próximos meses para acabar con los apagones en la Prosperitat

Endesa prevé obras en las próximas semanas y meses para tratar de resolver los numerosos cortes de luz que han afectado a vecinos de ocho calles del barrio de la Prosperitat, en Barcelona, tras el incendio de un centro de transformación en la calle Palamós el pasado 22 de septiembre. El fuego dejó al transformador inoperativo y las incidencias en los últimos cuatro meses no solo han sido un engorro, sino que han puesto en riesgo a ancianos y personas dependientes que requieren estar conectados al servicio de teleasistencia y aparatos de los que su salud depende, como los residentes han recordado en las protestas que han convocado.

La compañía eléctrica explica que, frente a la persistente avería, instalará cuatro acometidas de baja tensión para fortalecer la red y sustituirá el transformador dañado por dos más pequeños. Endesa cuenta con que las cuatro nuevas líneas entren en funcionamiento el 26 de febrero. No se pronostica que los aparatos que suplirán la máquina estén disponibles para esa fecha. La suministradora dice que tardarán un poco más. En todo caso, estima que los transformadores deben estar listos antes de que finalice el primer semestre de 2026.

Endesa dice que la combinación de las cuatro líneas de baja tensión con los dos transformadores de menos potencia que el siniestrado que se juntarán para sustituirlo en la calle Palamós deben ser suficientes para ofrecer una solución definitiva que refuerce el suministro y garantice que los recientes fallos no resurgen. Hasta ahora, la compañía ha hecho reestructuraciones, conectando a los abonados afectados con otros centros de la red eléctrica.

La empresa sostiene que la red está ahora estabilizada y que no le constan nuevos apagones desde el 8 de enero. Durante aquella primera semana del año, se llegaron a enlazar cuatro días seguidos con varias horas sin luz. Una vecina asegura que el 9 de enero aún volvió a quedar sin electricidad durante una media hora.

Endesa y el Ayuntamiento de Barcelona se han reunido este jueves para abordar los apagones en la Prosperitat. La eléctrica ha dicho que se ha tratado de una reunión de seguimiento, como otras que se han hecho sobre el caso desde septiembre.

Bajo un bloque

Antes de exponer su actual plan de obras para reparar los percances que se han hecho frecuentes en la Prosperitat, Endesa defendió que la medida óptima era la sustitución completa del centro de transformación de la calle Palamós. Se halla debajo de un bloque de pisos.

La Asociación de Vecinos de la Prosperitat y los residentes movilizados en el barrio reclaman el traslado de la infraestructura fuera del edificio de viviendas. Lo solicitan por cuestiones de seguridad y despejar el riesgo de que pueda volver a producirse un siniestro como el de septiembre pasado. Además, añaden que los trabajos serían aparatosos. El transformador está empotrado, sin más acceso que una pequeña compuerta, insuficiente para extraerlo al completo. Se requeriría tirar una pared de un taller situado en los bajos del inmueble y afectar al negocio para efectuar la sustitución.

Endesa aduce que la propiedad del local no ha autorizado que sus técnicos accedan para cambiar el transformador estropeado por otro de iguales características. La compañía sostiene que el centro de transformación situado en la calle Palamós es un punto neurálgico e insustituible para nutrir de corriente al entorno.

Dice que, ante la negativa para que entre por una propiedad privada, la distribuidora hará uso de la pequeña compuerta que dispone a ras de acera para desmontar el transformador pieza a pieza y relevarlo por otros dos más pequeños. Indica que disponen de menos potencia por sí solos, pero sostiene que la suma de ambos con las cuatro líneas de baja tensión deben resultar equivalentes al transformador que el incendio dañó.