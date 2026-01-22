Arte temporal como homenaje: un escultor ucraniano 'devuelve' a Freddie Mercury y Montserrat Caballé a Montjuïc

No fue en 1992 sino años antes, en octubre de 1988 aunque el escenario fue el mismo: Montjuïc. Allí cantaron la soprano Montserrat Caballé y el cantante Freddie Mercury su icónica 'Barcelona' el mismo día que la ciudad recibía la antorcha olímpica procedente de Seúl dentro del festival La Nit de Barcelona. Caballé volvería a cantarla en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos pero sin Mercury, quien murió en 1991.

Desde hace tiempo se ha especulado con que el Ayuntamiento de Barcelona rendiría un homenaje a los dos con una estatua en la Font Màgica de Montjuïc, aunque esa propuesta parece descartada y puede que se instale en un mirador en la zona de Glòries. Sin embargo, hay quien ha decidido no esperar y reivindicar la figura de Caballé y Mercury en el lugar que les corresponde, donde inmortalizaron su oda a Barcelona.

Detalles de las figuras / El Periódico

Hace unos días el escultor ucraniano pero residente en Hungría desde hace décadas Mykhailo Kolodko decidió viajar a Barcelona y colocar una estatua de Mercury y Caballé en una escalera de acceso a la Font Màgica y a la explanada del pabellón Mies van der Rohe. Las ha hecho con su estilo particular, de pequeño formato y en bronce, y las enganchó con cemento para que no se pudieran sacar. Así lo plasmó en un vídeo colgado en sus redes sociales en el que muestra todo proceso de creación.

Arte clandestino

Se trata de una muestra de arte temporal, ya que colocó estas estatuas de noche y de forma clandestina, tal y como hace habitualmente Kolodko en Budapest y otras ciudades de Hungría, aunque a veces sale de ese entorno, como este viaje relámpago a Barcelona, para dejar constancia de sus esculturas. Eso si, además de ser pequeñas, de bronce y con una estética particular también son reivindicativas. Las pone sin permiso en barandillas, cornisas o bordillos, integradas en el paisaje urbano para que el ciudadano se las encuentre por sorpresa y le haga pensar, que trate de asociar qué hacen esas figuras justo en ese entorno.

Detalles de estas estatuas / El Periódico

De esta forma trata de recuperar personajes olvidados, ya sea relacionado con la infancia, la historia o el folklore húngaro, aunque también hace una sátira política a las instituciones. También hay figuras conocidas o reproducciones de monumentos icónicos de otras ciudades. Hay guías de viaje de Budapest que ofrecen un recorrido por estas obras clandestinas y muy peculiares, aunque ahora debería hacerse un añadido con la colocada en Barcelona.

El autor nació en Úzhgorod en 1978 y desde 2010 decidió usar la "miniatura urbana" que le ofrece "muchas ventajas: velocidad, movilidad, valor y la confianza de que incluso en formato pequeño es posible representar una idea monumental. Me inspira mucho", como él mismo explica en su web

Arte efímero

Caballé y Mercury es una obra muy especial para Kolodko quien ha decidido firmarlas, como se puede apreciar detrás de las figuras. No es habitual, la mayoría de sus obras no lo están como una muestra de su arte público y temporal, ya que las estatuas pueden retirarse por la administración. Es lo que pasará con las dos de Montjuïc. El Ayuntamiento de Barcelona las quitará del espacio público, ya que "la instalación de estas piezas se ha realizado sin ninguna comunicación ni autorización municipal", según el consistorio.

Noticias relacionadas

Detalles de estas estatuas / El Periódico

Antes de que eso pase, los ciudadanos que quieran también ofrecer su particular homenaje a los Juegos del 92, a Caballé y Mercury, a los que creían que "ojalá mi sueño nunca se fuera", como dice la canción, tiene la posibilidad de acercarse a Montjuïc y entonar con ellos: "Barcelonaaaaa"...