Testimonios
Los usuarios mayores de Barcelona lamentan el 'sin servicio' de la venta de billetes de Rodalies: "Es una vergüenza"
Los ancianos se ven especialmente perjudicados por la paralización de la venta de boletos en las estaciones
ÚLTIMA HORA | Última hora del descarrilamiento: suspendida la circulación de Rodalies en Catalunya
NOTICIA | Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida
CAOS | "¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario en Barcelona
La circulación trenes no es lo único que ha colgado el cartel de ‘sin servicio’ en Rodalies este 21 de enero, tras el descarrilamiento de Gelida. Tampoco se hallan activas las máquinas expendedoras de billetes, que advierten de ello en un letrero donde se lee ‘fuera de servicio’. Una carencia que ha afectado especialmente a los más mayores, quienes más frecuentan la venta física de tiques.
Es el caso de Roser, que el próximo domingo quiere viajar a Tarragona a visitar a una familiar, una tía de 89 años. Como las máquinas no funcionan, no ha podido comprar su billete: "Estoy temblando, creo que no lo conseguiré".
Roser, usuaria habitual de Rodalies, lamenta las deficiencis del servicio, y asegura que ya conocía que este miércoles no hay servicio. Pide a los responsables que "se pongan las pilas" para que el servicio mejore y que no se tengan que lamentar más desgracias como la del accidente de Gelida.
Otra usuaria mayor de Badalona también lamenta la falta de venta de billetes. “Sabía que no había servicio pero pensaba que la compra de billetes sí funcionaría”, critica una señora en la estación de Rodalies de Badalona. Ante sus lamentos, los informadores a pie de calle se ven desbordados y no llegan a atender el goteo incesante de peticiones que les transmiten pasajeros desorientados.
A las críticas de los viajeros mayores se suma Domingo, vecino de 80 años de Badalona. "Esto es una vergüenza, Catalunya y España están fatal”, clama. Se disponía a tomar el tren hasta el Tibidabo pero se ha visto obligado a cancelar el plan. “No puedo ir y ya está, me tengo que aguantar”, critica. Igualmente, ha intentado tomar el tren porque “había escuchado que la suspensión duraría unas horas”.
