Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Testimonios

Los usuarios mayores de Barcelona lamentan el 'sin servicio' de la venta de billetes de Rodalies: "Es una vergüenza"

Los ancianos se ven especialmente perjudicados por la paralización de la venta de boletos en las estaciones

ÚLTIMA HORA | Última hora del descarrilamiento: suspendida la circulación de Rodalies en Catalunya

NOTICIA | Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida

CAOS | "¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario en Barcelona

Desconcierto en la estación de Sants tras la suspensión del servicio de Rodalies

Desconcierto en la estación de Sants tras la suspensión del servicio de Rodalies / SANDRA ROMÁN

Gerardo Santos

Manuel Arenas

Barcelona / Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación trenes no es lo único que ha colgado el cartel de ‘sin servicio’ en Rodalies este 21 de enero, tras el descarrilamiento de Gelida. Tampoco se hallan activas las máquinas expendedoras de billetes, que advierten de ello en un letrero donde se lee ‘fuera de servicio’. Una carencia que ha afectado especialmente a los más mayores, quienes más frecuentan la venta física de tiques.

Es el caso de Roser, que el próximo domingo quiere viajar a Tarragona a visitar a una familiar, una tía de 89 años. Como las máquinas no funcionan, no ha podido comprar su billete: "Estoy temblando, creo que no lo conseguiré".

Roser, usuaria habitual de Rodalies, lamenta las deficiencis del servicio, y asegura que ya conocía que este miércoles no hay servicio. Pide a los responsables que "se pongan las pilas" para que el servicio mejore y que no se tengan que lamentar más desgracias como la del accidente de Gelida.

Otra usuaria mayor de Badalona también lamenta la falta de venta de billetes. “Sabía que no había servicio pero pensaba que la compra de billetes sí funcionaría”, critica una señora en la estación de Rodalies de Badalona. Ante sus lamentos, los informadores a pie de calle se ven desbordados y no llegan a atender el goteo incesante de peticiones que les transmiten pasajeros desorientados.

Noticias relacionadas

A las críticas de los viajeros mayores se suma Domingo, vecino de 80 años de Badalona. "Esto es una vergüenza, Catalunya y España están fatal”, clama. Se disponía a tomar el tren hasta el Tibidabo pero se ha visto obligado a cancelar el plan. “No puedo ir y ya está, me tengo que aguantar”, critica. Igualmente, ha intentado tomar el tren porque “había escuchado que la suspensión duraría unas horas”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  2. Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
  3. Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
  4. El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de las vías del tren en Badalona: 'Es muy preocupante
  5. Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
  6. Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030
  7. Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos
  8. ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona

¿Has llegado tarde al trabajo por el caos de Rodalies? Este es el justificante oficial

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

Reunidos el Govern, los responsables de Rodalies y los cuerpos de emergencia del CECAT para decidir cuándo será posible reiniciar el servicio de Rodalies

Reunidos el Govern, los responsables de Rodalies y los cuerpos de emergencia del CECAT para decidir cuándo será posible reiniciar el servicio de Rodalies

Los usuarios mayores de Barcelona lamentan el 'sin servicio' de la venta de billetes de Rodalies: "Es una vergüenza"

"¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario

"¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Barcelona refuerza la convivencia con una nueva ordenanza

Barcelona refuerza la convivencia con una nueva ordenanza