El TSJC anula el plan urbanístico de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet pero no se paralizarán las obras

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado el plan urbanístico que en julio de 2021 avaló la ampliación de Fira de Barcelona en el recinto de la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat. Una sentencia judicial de este pasado diciembre, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, rubrica la nulidad de la correspondiente modificación del Plan General Metropolitano, impulsada por el anterior Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, por un defecto de forma que implica que "no sea conforme a derecho". Fuentes de las 'conselleries' de Economia y Territori de la Generalitat, junto con fuentes municipales de L'Hospitalet, descartan la paralización o afectación alguna sobre las actuales obras del recinto y estudian, al tratarse de una sentencia que no es firme, un recurso de casación para subsanar la carencia.

Extracto del fallo de la sentencia judicial que anula el plan urbanístico de la ampliación de La Fira. / EL PERIÓDICO

La sala de lo Contencioso del TSJC ha estimado la nulidad del plan por una razón de forma: no constar en el expediente del mismo ninguno de los planos de información y ordenación que exige la Ley, tal y como interesaba el recurso de los dos particulares —cuyas identidades no han trascendido— que impugnaron el proyecto. Los magistrados dan por probado que el plan urbanístico adolece de la carencia de planos necesarios como los de la red hídrica; los de las áreas vulnerables por la existencia de riesgos naturales; los de los mapas de vulnerabilidad y capacidad del territorio en cuanto a la contaminación atmosférica; o los planos de ordenación del sistema de comunicaciones.

La resolución asume que la ausencia de todos esos documentos "resulta avalada" por la prueba pericial y por "las aclaraciones realizadas en relación con este particular". En consecuencia, concluyen los jueces, "el presente motivo [la ausencia determinante de los planos] debe ser acogido, lo que conlleva, sin necesidad de más consideraciones, la estimación del recurso". Como partes codemandadas constan el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori del Govern Aragonès, que lideraba el 'exconseller' Jordi Puigneró (Junts) en el momento de entrar en vigor el plan, y el Ayuntamiento de L'Hospitalet que, por entonces, encabezaba la alcaldesa Núria Marín (PSC).

La sentencia, ahora bien, rechaza los argumentos de fondo aportados por los recurrentes, que planteaban una enmienda a la totalidad del plan. Por ejemplo, el TSJC no da por bueno que el proyecto urbanístico de ampliación de la Fira sea arbitrario o adolezca de falta de motivación. Ni que la edificabilidad prevista vulnere las previsiones legales. Ni que le falte evaluación económica o financiera. Ni tampoco que el informe de sostenibilidad económica sea irregular o que sean necesarios nuevos trámites de información pública.

Consultadas por este periódico, fuentes de las 'conselleries' de Territori y Economia de la Generalitat, así como fuentes municipales de L'Hospitalet, aseguran que "las obras prosiguen su curso al ritmo previsto". El aquitecto Albert Civit, director de Fira 2000, la sociedad responsable del proyecto de ampliación y la cual impulsó el plan, explica que "se está analizando la sentencia y la posibilidad de presentar un recurso de casación para subsanar el defecto de forma". "Nosotros, preocupación cero", concluye Civit. En caso de que el recurso no fuera admitido a trámite o que fuera ratificada la sentencia del TSJC, debería volver a aprobarse el planeamiento desde el inicio. Pero, aun así, "este proceso no tendría efecto sobre las obras", ratifica Civit.

Un plan para competir con las grandes ferias

El plan urbanístico para la ampliación de Fira de Barcelona fue impulsado por Fira 2000, sociedad participada por la Generalitat de Catalunya (50% del capital), los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Cambra de Comerç. El objetivo del desarrollo urbanístico fue dar respuesta a la "creciente demanda de espacios para grandes eventos internacionales", reza su texto.

Fira de Barcelona tiene una doble misión, contextualiza el proyecto: "Seguir compitiendo en el mercado para captar ferias de gran volumen y disponer a la vez de salones propios potentes, enmarcados dentro de plataformas que permitan la simultaneidad de celebraciones". Es por ello que impulsó una ampliación de unos 40.000 metros cuadrados extra de superficie expositiva, lo que le permite pasar de los 260.000 a los nuevos 300.000 metros cuadrados. Con la idea de tener las instalaciones disponibles para el Mobile World Congress (MWC) y el ISE (Integrated Systems Europe) del primer trimestre del 2028, tal y como confirmó a este diario el propio Albert Civit.

Las obras de ampliación del recinto ferial permiten ya observar cambios en el 'skyline' de la plaza Europa de L'Hospitalet. Por ejemplo, con la creación de una pasarela roja de 2.200 metros que conecta ya los ocho pabellones de Fira de Barcelona en la Gran Via con el nuevo edificio en el que cristaliza su ampliación, denominado 'Hall Zero'. O con más de la mitad de la malla que cubrirá el techo del pabellón. Con su ampliación, la Fira busca competir con ferias mundiales como las de Múnich o Milán, con superficies de 275.000 y 300.000 metros cuadrados respectivamente.

El acto administrativo cuya impugnación resuelve esta sentencia del TSJC es técnicamente el acuerdo de la Comissió de Territori de Catalunya, a resolución del conseller de Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat, de aprobación definitiva de la modificación puntual de Plan General Metropolitano para la ampliación del recinto de Fira de Barcelona en la Gran Vía. Se trata de un ámbito delimitado por las calles de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo y la Avenida Joan Carles I de L'Hospitalet.