El tráfico en Barcelona aumenta hasta un 11% por la suspensión de Rodalies

El tráfico en Barcelona ha aumentado hasta un 11% este miércoles por la suspensión del servicio de Rodalies a raíz del descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodaliesocurrido este martes por la noche a la altura de Gelida. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha explicado que el tráfico se ha incrementado de manera global en un 2% y ha crecido hasta un 5% en algunos corredores de entrada a la ciudad, como la Gran Via Sud, la avenida Meridiana y las rondas. Uno de los puntos más destacados ha sido en la Ronda Litoral en sentido Llobregat, que ha registrado este aumento del 11%.

La teniente de alcalde de Movilidad ha señalado que la red de metro y de buses están absorbiendo “bien toda la demanda que existe”. El metro ha registrado un aumento del 3%, que Bonet ha dicho que no es “significativo”, y los datos de los autobuses se sabrán cuando termine la jornada.

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la línea 96 de autobús que une Montcada i Reixac con la avenida Meridiana, así como otras líneas que unen la capital catalana con el Maresme, el Vallès Occidental y Oriental, el Garraf y el Baix Llobregat.

En cuanto a los Ferrocarrils y el tranvía, Bonet ha dicho que están funcionando "con plena normalidad" y ha remarcado que todos los medios de transporte público están "preparados para realizar seguimiento de las necesidades".

Guardia Urbana en Rodalies

El consistorio también ha desplegado agentes de la Guardia Urbana en las estaciones de Rodalies para informar a los ciudadanos sobre la suspensión del servicio y también se ha desplazado la unidad central de tráfico a los accesos a Barcelona para acompañar a las entradas.

Bonet ha pedido "paciencia" a los ciudadanos y realizar un "esfuerzo para adaptarse a una recomendación que no es fácil". Por ejemplo, ha recomendado a todas aquellas personas que puedan teletrabajar.