Reunidos el Govern, los responsables de Rodalies y los cuerpos de emergencia del CECAT para decidir cuándo será posible reiniciar el servicio de Rodalies

Los miembros del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) están reunidos desde las 9:30 en la conselleria de Interior para decidir cuándo será posible reiniciar el servicio de Rodalies, interrumpido desde la noche del martes tras el descarrilamiento de dos trenes en dos puntos diferentes de la red.

Preside la reunión el conseller de Presidència Albert Dalmau, asumiendo las funciones del presidente Salvador Illa; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la consellera de Interior, Núria Parlon; la delegación del Gobierno; Adif y Renfe. También todos los cuerpos de emergencia y seguridad: Bombers de la Generalitat, Protecció Civil y Mossos d'Esquadra.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya se encarga de coordinar e informar sobre toda la estructura de protección en Catalunya. Al término de la reunión de coordinación los responsables explicarán el estado de la red. Se espera entonces conocer si será posible restablecer el servicio ferroviario.

Reconocimiento de la infraestructura

Por el momento, Renfe sigue informando a través de sus canales la suspensión del servicio en toda la red de Rodalies de Catalunya hasta que Adif finalice el reconocimiento de la infraestructura.

Rodalies ofrece servicio a unas 400.000 personas en días laborables. Los usuarios han tenido que buscar alternativas desde primera hora de la mañana al encontrarse con que todo el servicio estaba interrumpido. El desconcierto ante la falta de alternativas ha dado paso al caos en la movilidad, con importantes retenciones en las carreteras y la acumulación de personas en las estaciones de tren y de autobús.

Accidente en Gelida

El accidente del convoy de la R4 en Gelida dejó un balance de un fallecido y 37 personas heridas, cinco de ellas en estado grave. Las primeras hipótesis, a la espera del avance de las investigaciones, apuntan a un desprendimiento de un talud y de una primera capa del terreno adyacente que se produjo justo en el momento en que pasaba el tren, hecho que provocó el descarrilamiento del primer vagón, mientras que el resto quedaron sobre la vía.

El servicio de Rodalies se suspendió por seguridad, poco después de que el sindicato de maquinistas Semaf reclamara la medida. Durante la noche se han realizado marchas blancas de revisión de toda la red.