Minuto de silencio en la plaza Sant Jaume por el maquinista fallecido en el accidente de Rodalies en Gelida

Representantes del Gobierno, de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona han guardado un minuto de silencio este miércoles a las 12.30 horas en la plaza Sant Jaume de la capital catalana por la víctima mortal del accidente ferroviario del martes por la noche en Gelida (Barcelona), y por el fallecido tras ser arrastrado por el temporal en Palau-sator (Girona), solo dos días después del minuto de silencio que también llevaron a cabo el lunes en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

El homenaje de este miércoles lo han encabezado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, (en funciones de 'president' por la hospitalización de Salvador Illa) y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Además, han asistido los consellers del Govern, concejales del gobierno municipal, representantes de todos los partidos en el Ayuntamiento de Barcelona, y se han sumado al acto de recuerdo representantes de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Paralelamente, en la estación de Sants de Barcelona los trabajadores de Adif han homenajeado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Gelida y Adamuz con cinco minutos de silencio.

Víctimas del temporal

El accidente ferroviario se produjo tras el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies en un tramo entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), y tras la caída de un muro de contención por el temporal que ha afectado estos días a Catalunya. Este accidente ha causado la muerte de un maquinista en prácticas y 5 heridos graves. Tras el accidente, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Catalunya para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

También el martes, en Palau-sator (Baix Empordà, Girona), se localizó el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo arrastrado por el agua tras el temporal que ha azotado Catalunya, especialmente la provincia de Girona, desde el lunes.