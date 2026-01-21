Miles de usuarios de Rodalies, desconcertados en las estaciones del área de Barcelona: “¡No hay tren, no hay tren!”

Marta tiene una cita médica a las 9:15 horas en Sitges y desconocía que este miércoles no hay servicio de Rodalies. Ha sido uno de los agentes desplegados en la Estació de Sants quien le ha informado: "Me aconsejan que pruebe en la estación de autobuses", dice, con una sonrisa de incredulidad. Sin embargo, ningún bus de los que pasa por Sants cubre esa ruta. Finalmente, se ve obligada a posponer la cita médica.

Miles de usuarios de Rodalies, como Marta, improvisan cómo rehacer sus planes este miércoles por la mañana ante la parálisis total de los trenes y el caos viario tras el accidente mortal en Gelida. Los accesos a las vías 7 a 14 de Sants, las de Rodalies, están custodiadas por agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra, que impiden el paso a quienes aún desconocen que el servicio está cerrado. Por megafonía se combinan los avisos para los trenes de alta velocidad con los mensajes que recuerdan que no hay Rodalies "a causa de los desperfectos provocados por el temporal". El movimiento de personas en la estación es mucho menor al de cualquier otro día laborable.

Marcio empieza este miércoles una nueva etapa en su vida. Se muda desde Portugal para vivir en Girona. Le acompaña un amigo que vive en Barcelona. Desconcertados frente a las máquinas de compra de billetes de Rodalies de la estación de Sants, que están apagadas, son informados de que no hay servicio por un grupo de periodistas, que les aconsejan asimismo recurrir a la alta velocidad para dirgirse a Girona.

Sara se dirige a Montgat para ir al trabajo. Al llegar a Sants es informada de la situación: "Tendré que coger el metro hasta Badalona, y allí tomar el bus B30". Asume que no llegará a tiempo para empezar la jornada laboral, pero se muestra despreocupada: "Llegaré cuando se pueda, es lo que hay". Esta usuaria de Rodalies no tenía constancia del accidente de este martes en Gelida: "Dios mío, yo ayer tomé un Rodalies en Premià y no me enteré de nada".

"Madre mía, no sabía nada"

La estación de Rodalies de Badalona también ha vivido a las 7:00 h, hora punta, el desconcierto de los pasajeros ante la suspensión del servicio de tren. Un agente informativo en la estación asume que “ha habido lío porque la gente no tenía constancia de la caída del servicio”. Jonathan, un pasajero enojado que se disponía a tomar el tren, critica que “únicamente se nos avisa con un cartel confuso donde pone ‘circulación interrumpida’, pero no es suficiente”.

En el exterior de la misma estación, al ser informada del paro total, Octimia Martínez se recorre toda la avenida Martí Pujol advirtiendo a los vecinos que se le antojan pasajeros: “¡No hay tren, no hay tren!”, avisa a la gente. Martínez tiene intención de llegar hasta Bellvitge, adonde le han recomendado que la opción más rápida para llegar será el metro. “Debería haber venido antes, Dios mío”, lamenta. La usuaria explica no haberse enterado del accidente de Gelida hasta que los agentes de Rodalies le han informado de la incidencia. “Madre mía, no sabía nada”, asume.

“Tengo que llegar a Granada y todavía no sé cómo”

El caso de Laia, vecina de 21 años Badalona, y su amiga es paradigmático de las peripecias a las que de ven abocados los pasajeros durante la suspensión del servicio de Rodalies. Su amiga inglesa debe coger este mediodía un vuelo en El Prat hacia a Málaga para, posteriormente, ir unos días a Granada. Pero todavía no sabe si va a poder llegar. “Llamé a Renfe tras la tragedia de Adamuz y me dijeron que pondrían rutas de buses alternativos hasta Granada”, explica Laia. Por el momento, ambas chicas se disponen a tomar el metro en la estación de Pompeu Fabra (L2) para llegar lo antes posible al aeropuerto.

Largas colas para subir a un bus

El trasvase de viajeros a otros modos de transporte, en especial el bus interurbano, ha sido inmediato. Un punto dónde se ha visto con gran claridad es la avenida Meridiana de Barcelona, donde la estación de tren Sant Andreu Arenal y la terminal de buses Fabra i Puig estan puerta con puerta. Larguísimas colas frente a los andenes testimoniaban la búsqueda de alternativas improvisadas. En la hilera para subir a un vehículo que va a Sabadell, varios usuarios expresaban sus quejas a EL PERIÓDICO.

Colas de usuarios en la estación de Fabra i Puig para coger un autobús / ARIADNA MIRANDA

Nicolae, por ejemplo, señalaba que llevaba 10 minutos de espera: "Acaba de irse un autobús, pero en breve saldrá otro que ha llegado hace un rato". Helena Lacambra, estudiante, cree que deberá esperar al menos a que vengan dos buses más para conseguir plaza y subir a bordo de uno de ellos. "Normalmente cojo este bus, es la primera vez que veo estas colas tan largas", compara.

Metro al límite

En la conexión de la L5 de metro con la Estació de Sants se agolpaba aún más gente de la habitual en hora punta. Al cierre del servicio de Rodalies se ha sumado una incidencia puntual en la línea azul, que ha provocado que los convoyes del suburbano fueran aún más llenos. En el vestíbulo que conecta el metro con la estación central de trenes de Barcelona un equipo de TMB informa a los usuarios de las incidencias en el servicio, en medio de un frenético tragín de viajeros de mal humor y con el móvil más a mano que nunca.