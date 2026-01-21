Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
¿Has llegado tarde al trabajo por el caos de Rodalies? Este es el justificante oficial

Un documento de la plataforma ferroviaria permite acreditar las incidencias laborales este 21 de febrero

ÚLTIMA HORA | Última hora del descarrilamiento: suspendida la circulación de Rodalies en Catalunya

NOTICIA | Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida

CAOS | "¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario en Barcelona

Colas de usuarios en la estación de Fabra i Puig para coger un autobús

Colas de usuarios en la estación de Fabra i Puig para coger un autobús / ARIADNA MIRANDA

Ariadna Miranda

Ariadna Miranda

Barcelona
La suspensión del servicio de Rodalies este miércoles 21 de enero ha obligado a miles de pasajeros a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Las largas colas y el colapso de los buses han provocado que muchas personas lleguen con retraso a sus puestos de trabajo o estudios.

Es por ello que Rodalies ha puesto a disposición de los usuarios un justificante en el apartado de 'Justificantes de retraso' de su página web. En este espacio se puede encontrar el documento que acredita las incidencias que han comportado una alteración del servicio en varias líneas o que han afectado a diversos trenes. Específicamente, en este enlace puede encontrarse el documento acreditativo para este 21 de enero.

El texto del documento reza que "Adif mantendrá suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies de Catalunya debido a los efectos causados por el temporal, hasta que finalice el reconocimiento de la infraestructura". Y va firmado por la gerencia de Prestación de Servicios de Rodalies en Catalunya.

Captra de pantalla del justificante de Rodalies.

Captra de pantalla del justificante de Rodalies. / El Periódico

