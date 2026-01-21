Documento
¿Has llegado tarde al trabajo por el caos de Rodalies? Este es el justificante oficial
Un documento de la plataforma ferroviaria permite acreditar las incidencias laborales este 21 de febrero
ÚLTIMA HORA | Última hora del descarrilamiento: suspendida la circulación de Rodalies en Catalunya
NOTICIA | Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida
CAOS | "¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario en Barcelona
La suspensión del servicio de Rodalies este miércoles 21 de enero ha obligado a miles de pasajeros a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Las largas colas y el colapso de los buses han provocado que muchas personas lleguen con retraso a sus puestos de trabajo o estudios.
Es por ello que Rodalies ha puesto a disposición de los usuarios un justificante en el apartado de 'Justificantes de retraso' de su página web. En este espacio se puede encontrar el documento que acredita las incidencias que han comportado una alteración del servicio en varias líneas o que han afectado a diversos trenes. Específicamente, en este enlace puede encontrarse el documento acreditativo para este 21 de enero.
El texto del documento reza que "Adif mantendrá suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies de Catalunya debido a los efectos causados por el temporal, hasta que finalice el reconocimiento de la infraestructura". Y va firmado por la gerencia de Prestación de Servicios de Rodalies en Catalunya.
