Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Las dos redes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han salido al rescate, sin proponérselo, de miles de vecinos metropolitanos que no tenían cómo desplazarse a causa del cierre de Rodalies por el accidente de Gelida y las larguísimas colas en las estaciones de bus. La operadora catalana funcionaba con normalidad este miércoles y, como cada hora punta de día laborable, ofrecía "el 100% del servicio que permite la infraestructura, utilizando todo el material móbil disponible", señalan a este diario portavoces de FGC. Dicho llanamente, tenía circulando a todos sus trenes sin excepción y sin alternación en los horarios.

En la estación de plaza Espanya, terminal de las líneas del ramal Llobregat-Anoia, los viajeros 'exiliados' de Rodalies convivían con los habituales de FGC y los congresistas que esta semana acuden al ICE de la Fira en l'Hospitalet. La línea de Martorell ha sido una de las que más usuarios imprevistos ha apadrinado. "Trabajo en Martorell y normalmente voy en coche, pero hoy estoy sin, así que iba a coger Rodalies", expone Eduardo. "Sabía lo de Gelida, pero no que no habría trenes, suerte que había un aviso de la suspensión en una pantalla del metro Diagonal", prosigue. El cambio a FGC le ha supuesto, calcula, unos 40 minutos extra de trayecto: "Tenía una visita médica en Via Augusta y es más complicado ir de ahí a plaza Espanya, creo que llegaré un poco tarde al trabajo".

"A primera hora sí se ha notado más gente, en especial venían desde Martorell porque esa zona estaba claro que no tendría trenes tras el accidente", expone a pie de andén un vigilante. Personal de la estación coincidía en el diagnóstico y añadía que el volumen de salidas han sido más ordinario. Una informadora del salón ferial asegura que ningún congresista le ha preguntado por afectaciones de movilidad y recuerda que al ser hoy el último día del evento han acudido menos visitantes. "Una chica me ha pedido ayuda porque le habían robado el móvil, ¡eso sí es más lo habitual!", exclama.

"FGC funciona muchísimo mejor"

Aunque no estén aún conectados los dos ramales de FGC mediante la L8 prolongada, muchos viajeros han echado mano de la L1 del metro para combinar ambas redes. El Vallès Occidental, la comarca donde más conviven Rodalies y FGC, ha sido un notable emisor hoy de viajeros intermodales. "Iba a coger un tren en la Renfe de Rubí y me han dicho que no habría, así que me he ido a los FGC de Rubí", relata Gabriel, un viajero que necesitaba llegar a la Ciutat de la Justícia en l'Hospitalet para recoger unos papeles esta mañana. "He ido hasta plaza Catalunya, de ahí en metro hasta plaza Espanya y ahora FGC de nuevo", describe. Igualmente le esperaban dos trasbordos si hubiera ido en Rodalies, así que se lo ha tomado con resignación. "FGC funciona muchísimo mejor, sinceramente, con la Renfe algunos dias me he tirado cuatro horas de trenes", compara.

"Prefiero el tren al tráfico"

En la estación de FGC de Sabadell ha habido mucha afluencia, como ha podido observar EL PERIÓDICO. Muchos habituales de Renfe buscaban cómo ir a Barcelona, pero también a otras localidades como Cerdanyola del Vallès o Montcada i Reixac. Es el caso de Júlia Vilà, de 28 años, que explica que cada día va a trabajar a Barcelona con Rodalies, bajando en Arc de Triomf por la facilidad de conexión. “He tenido suerte de que los Ferrocarrils funcionan; al ver que Renfe no iba, he venido directamente aquí. Espero llegar a la hora al trabajo, aunque sea con transbordo”, comenta. Júlia añade que no se ha planteado en ningún momento coger el coche o el autobús: “Prefiero el tren, aunque tenga que cambiar, antes que quedarme atrapada en el tráfico o no saber a qué hora llegaré”.

Otro de los usuarios es Marc López, de 41 años, vecino de Sabadell, que hoy debía desplazarse a Cerdanyola del Vallès por motivos laborales. “Uso Renfe prácticamente cada día y hoy me he encontrado con la suspensión del servicio. He tenido que reorganizarme sobre la marcha y venir a Ferrocarrils, aunque eso signifique hacer más trayecto”, explica. Aun así, valora positivamente la alternativa: “No es lo ideal, pero al menos hay servicio. Lo importante es poder llegar, aunque sea un poco más tarde”.