Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

La suspensión de toda la red de Rodalies para revisar su seguridad tras el accidente de Gelida anoche ha dejado un gran desconcierto en los grandes nodos del transporte público de Barcelona. El trasvase de viajeros a otros modos de transporte, en especial el bus interurbano, ha sido inmediato. Un punto dónde se ha visto con gran claridad es la avenida Meridiana de Barcelona, donde la estación de tren Sant Andreu Arenal y la terminal de buses Fabra i Puig estan puerta con puerta. Larguísimas colas frente a los andenes testimoniaban la búsqueda de alternativas improvisadas, como ha podido constatar a EL PERIÓDICO a primera hora.

Muchos trabajadores que se dirigían a sus puestos de trabajo son conscientes de que no podrán llegar a su hora. Es el caso de Maria José y Marina, que llevan más de media hora esperando en la misma cola. “Aunque la frecuencia es cada 20 minutos, hay mucha cola”, comentan, y sugieren que deberían poner más autobuses.

Otra línea saturada es la 400, que va a Granollers. Los pasajeros acumulan más de 50 minutos de espera. Según detalla Laia, “tendrían que haber venido dos autobuses, pero no han aparecido”. Con desánimo, señala la cola de decenas de personas que la preceden: “No creo que pueda subir cuando llegue el siguiente, que tampoco sé a qué hora vendrá, pero me lo tomo con calma”.

En la hilera para subir a un vehículo que va a Sabadell, Nicolae señalaba que llevaba 10 minutos de espera: "Acaba de irse un autobús, pero en breve saldrá otro que ha llegado hace un rato". Helena Lacambra, estudiante, cree que deberá esperar al menos a que vengan dos buses más para conseguir plaza y subir a bordo de uno de ellos. "Normalmente cojo este bus, es la primera vez que veo estas colas tan largas", compara.

Colas de usuarios en la estación de Fabra i Puig para coger un autobús / ARIADNA MIRANDA

Una de las líneas más demandadas es la A1 en dirección a Sabadell. Helena Lacambra, estudiante, acaba de llegar a la cola aunque es consciente de que tendrá que esperar. “No creo que pueda subir hasta que no hayan venido, como mínimo, dos autobuses más”, declara.

Algunos viajeros destacan la escasa información recibida y las pocas alternativas ofrecidas. Maria José, vecina de la Sagrera, explica que trabaja en Montmeló, pero debido a las largas colas hacia Granollers ha decidido coger la línea e21 en dirección a Mollet. “Cuando llegue, un compañero de trabajo me vendrá a recoger”, comenta. Además, critica la falta de comunicación: “Deberían haber informado antes. No puede ser que llegues a la estación y te digan que está cerrada”.

Muchos usuarios también se quejan de las grandes aglomeraciones en los vehículos. “Han venido dos autobuses, pero como iban llenos no he podido subir”, comentan dos mujeres que llevan más de 45 minutos esperando en la cola.

Noticias relacionadas

FGC, ¿la mejor alternativa?

En contraste con el caos en estaciones de tren y buses, la red de FGC funciona con total normalidad este miércoles. "Buenos días. Los trenes circulan en el horario previsto en todas las líneas", ha publicado la operadora ferroviaria catalana en la red X. Sin duda, hoy las líneas del Vallès y del Llobregat-Anoia sacarán del apuro a miles de trabajadores y viajeros que habrían viajado en Rodalies en un laborable al uso.