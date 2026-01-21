Cinco minutos de silencio en la estación de Sants: trabajadores de Adif homenajean a las víctimas de los accidentes ferroviarios

El ruidoso ajetreo de la estación de Sants (palpable incluso en un día en que no hay servicio de Rodalies) se ha visto interrumpido a las 12 del mediodía de este miércoles.

Más de un centenar de trabajadores de Adif se han reunido en el vestíbulo central de la estación para realizar cinco minutos de silencio.

Así lo ha anunciado uno de los trabajadores, en respeto y homenaje a los trabajadores de Renfe fallecidos, así como para el resto de víctimas mortales de los recientes accidentes ferroviarios.

También la megafonía ha cesado sus mensajes durante el homenaje. Los minutos de silencio han resultado sobrecogedores. Muchos de los usuarios que esperaban a sus trenes de alta velocidad (los únicos en servicio) se han sumado al homenaje. Los taladros de los operarios que llevan a cabo las obras de mejora de la estación también han callado durante los cinco minutos, que han terminado con un largo y emotivo aplauso.

Noticias relacionadas

Acabado el homenaje, el mismo trabajador que ha anunciado los minutos de silencio ha convocado a todos los maquinistas presentes a una asamblea. Hacia las 13:00 horas está prevista una reunión entre Adif y representantes sindicales.