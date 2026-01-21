En el Guinardó
Cargas policiales en el desalojo de un espacio social ocupado en Barcelona
Una jueza cierra un edificio de cinco plantas que tenía todos los pisos okupados
Desahucian en Madrid a dos menores huérfanas por violencia machista y a su abuela
Este miércoles por la mañana se han vivido momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d’Esquadra durante el intento de desalojo del espacio social l’Analògica, situado en el barrio del Guinardó de Barcelona.
Un dispositivo policial, con efectivos de orden público y mediación, se ha desplegado a primera hora de este miércoles alrededor del edificio, ubicado en el número 33 de la calle Torre Vélez. En paralelo, manifestantes se han concentrado en la calle para mostrar su oposición.
En un momento dado, los agentes han hecho uso de las porras para “repeler una agresión a la línea policial”, según han indicado a la ACN fuentes de la policía catalana. Las mismas fuentes han explicado que los Mossos actúan por requerimiento judicial, ante una diligencia de lanzamiento.
El local estaba ocupado desde 2021 por colectivos vecinales y sociales.
