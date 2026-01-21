Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

En el Guinardó

Cargas policiales en el desalojo de un espacio social ocupado en Barcelona

Una jueza cierra un edificio de cinco plantas que tenía todos los pisos okupados

Desahucian en Madrid a dos menores huérfanas por violencia machista y a su abuela

Antidisturbios de los Mossos, en una imagen de archivo.

Antidisturbios de los Mossos, en una imagen de archivo. / FERRAN SENDRA / Delegaciones

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este miércoles por la mañana se han vivido momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d’Esquadra durante el intento de desalojo del espacio social l’Analògica, situado en el barrio del Guinardó de Barcelona.

Un dispositivo policial, con efectivos de orden público y mediación, se ha desplegado a primera hora de este miércoles alrededor del edificio, ubicado en el número 33 de la calle Torre Vélez. En paralelo, manifestantes se han concentrado en la calle para mostrar su oposición.

En un momento dado, los agentes han hecho uso de las porras para “repeler una agresión a la línea policial”, según han indicado a la ACN fuentes de la policía catalana. Las mismas fuentes han explicado que los Mossos actúan por requerimiento judicial, ante una diligencia de lanzamiento.

Noticias relacionadas

El local estaba ocupado desde 2021 por colectivos vecinales y sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  2. Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
  3. Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
  4. El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de las vías del tren en Badalona: 'Es muy preocupante
  5. Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
  6. Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos
  7. Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030
  8. ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona

Cargas policiales en el desalojo de un espacio social ocupado en Barcelona

Cargas policiales en el desalojo de un espacio social ocupado en Barcelona

"¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario

"¡No hay tren!": Miles de pasajeros de Rodalies improvisan sus rutas ante el caos ferroviario

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Los usuarios mayores de Barcelona lamentan el 'sin servicio' de la venta de billetes de Rodalies: "Es una vergüenza"

¿Has llegado tarde al trabajo por el caos de Rodalies? Este es el justificante oficial

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

El Govern mantiene la suspensión de Rodalies "por seguridad" y recomienda el teletrabajo hasta que se recupere el servicio

El Govern mantiene la suspensión de Rodalies "por seguridad" y recomienda el teletrabajo hasta que se recupere el servicio