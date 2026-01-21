Carreteras y autobuses colapsados tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

Catalunya vive este miércoles una jornada de graves problemas de movilidad a raíz del descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies ocurrido este martes por la noche a la altura de Gelida. El accidente dejó un balance de un fallecido y 41 personas heridas, cinco de ellas en estado grave.

Como consecuencia del siniestro, Adif ha suspendido la circulación de trenes de Rodalies en toda Catalunya. Desde primera hora de este miércoles, la red ferroviaria permanece completamente parada. En cambio, los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat, metro, autobuses urbanos y AVE funcionan con normalidad.

La interrupción total de Rodalies ha provocado un fuerte impacto en la movilidad en plena hora punta de desplazamientos laborales y escolares. Las carreteras y las líneas de autobús se están viendo desbordadas ante la falta de alternativas suficientes.

Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, ha asegurado que es “imposible” establecer un servicio alternativo por carretera para todos los usuarios de Rodalies.

Tráfico: retenciones y accidentes

Desde primera hora de la mañana se registran importantes retenciones en las carreteras catalanas, especialmente en los principales accesos y corredores del área metropolitana de Barcelona, según el Servei Català de Trànsit.

En los accesos sur a Barcelona, se registran retenciones en la C-31 a la altura del Prat de Llobregat en sentido Barcelona, así como en la C-32 desde Cornellà de Llobregat y Esplugues en dirección a la capital catalana. El colapso es tal que se han levantado las barreras del peaje del túnel del Garraf, en la C-32, para aliviar la acumulación de vehículos.

En la zona del Llobregat, la A-2 a la altura de Sant Feliu de Llobregat en sentido Lleida permanece muy afectada a causa de un accidente. También hay tráfico lento en la B-23 desde Molins de Rei y Sant Feliu en sentido Barcelona, así como en la misma vía a la altura del Papiol en sentido sur.

En los accesos desde el Vallès, se registran retenciones en la C-16 desde Sant Cugat hacia las rondas de Barcelona y en la C-17 desde Mollet en sentido Barcelona. En la C-58 se circula con lentitud desde Terrassa, Sabadell y Ripollet en sentido Trinitat.

En la AP-7, la situación también es complicada. Un encalce entre cuatro camiones a la altura del Papiol en sentido Tarragona, ha obligado a cortar un carril y provoca importantes retenciones. Además, en la misma autopista se circula con dificultad en Barberà del Vallès en ambos sentidos, en Mollet en dirección a Barcelona, en Gelida en sentido Tarragona y en l'Ampolla hacia Barcelona, también a causa de otro accidente.

Por último, en la zona norte, el Servei Català de Trànsit informa de otro punto crítico en la C-31 a la altura de Badalona en sentido Glòries, también por un accidente. A ello se suman retenciones en la C-32 desde Alella y Vilassar y desde Mataró, ambas en dirección a Barcelona.

Autobuses saturados y usuarios indignados

El colapso también se ha trasladado al transporte por carretera. Desde primera hora, se han acumulado decenas de personas en las paradas de autobús. El ambiente es de indignación ante la parada total de Rodalies en toda Catalunya, ya que no se ha reforzado el servicio de autobuses y la frecuencia de paso es la habitual.

Los buses interurbanos circulan completamente llenos, lo que se suma al descontento generalizado de los usuarios de Rodalies, que denuncian que habitualmente ya sufren incidencias y retrasos en el servicio.

Protecció Civil pide facilitar el teletrabajo

Por su parte, Protecció Civil de la Generalitat ha pedido a las empresas y organizaciones que faciliten el teletrabajo a las personas con dificultades para desplazarse debido a las afectaciones a la movilidad en toda Catalunya. En un comunicado, el organismo ha apelado a “priorizar la seguridad y evitar desplazamientos innecesarios” mientras se mantenga la situación.