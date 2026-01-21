Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasAP-7TrumpSalvador IllaGroenlandiaLluviasFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Nueva herramienta

Barcelona medirá la presión turística barrio a barrio con un nuevo índice público

Se enfocará en las zonas de mayor afluencia turística para facilitar la planificación de medidas contra la masificación

Barcelona afronta un 'repóquer' histórico al encadenar este invierno cuatro grandes ferias y congresos internacionales

Turistas en la plaza de Catalunya de Barcelona.

Turistas en la plaza de Catalunya de Barcelona. / JORDI COTRINA

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una proposición impulsada por ERC para crear un índice de densidad turística que permita evaluar el impacto del turismo en los distintos barrios de la ciudad. El nuevo indicador, público y con actualización cada dos años, servirá como herramienta objetiva para diseñar y ajustar las políticas de gestión turística, y ha contado con el apoyo del PSC, Junts y BComú, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La iniciativa prevé la elaboración del índice en el marco del Observatori del Turisme de Barcelona y se centrará especialmente en los barrios situados en Espais de Gran Afluència (EGA), como Sagrada Familia, el Gòtic, el Born y la Barceloneta -en las que el gobierno de Jaume Collboni ya ha impulsado medidas para gestionar la masificación turística-, así como en aquellas zonas consideradas de especial interés por su elevada concentración de visitantes.

“El turismo es una pieza fundamental y coincidimos en que lo tenemos que saber gestionar. Barcelona ha llegado a su límite turístico”, ha afirmado el teniente de alcalde de Turismo, Jordi Valls. Según dice el texto, el índice tendrá en cuenta el peso relativo de turistas, excursionistas y visitantes, con el objetivo de reflejar de manera más precisa la presión turística real que soporta cada barrio. A pesar de la voluntad de llevarlo a cabo, Valls ha avisado de que medir los flujos en un barrio es “mucho más complicado”, ya que “los límites no son fijos y la movilidad es continúa”.

Noticias relacionadas y más

El portavoz adjunto de ERC, Jordi Coronas, ha señalado que “las problemáticas asociadas a la concentración turística llevan años apareciendo de manera reiterada en los barómetros municipales y siguen siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en determinados barrios”. Coronas ha subrayado que, pese a los beneficios económicos del turismo, “es imprescindible disponer de herramientas rigurosas que permitan medir con precisión la densidad turística real que soporta cada territorio y orientar mejor las políticas municipales de gestión del turismo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El veto al dinero en efectivo en el bus de Barcelona que deja sin seguro a pasajeros: “No es lo mismo no pagar que no poder pagar
  2. Barcelona reclama dos millones al antiguo concesionario de chiringuitos de la Ciutadella, la Sagrada Família y Montjuïc
  3. Sabadell se desmarca de Barcelona y descarta prohibir los pisos turísticos
  4. El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de las vías del tren en Badalona: 'Es muy preocupante
  5. Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos
  6. Barcelona invertirá 2,3 millones en la reforma de tres calles del barrio de Porta
  7. Barcelona registra una caída histórica de la contaminación y roza el objetivo europeo de 2030
  8. ALDI abre este 28 de enero un nuevo establecimiento en el mercado de Montserrat de Barcelona

Barcelona embarranca con el despliegue de los contenedores inteligentes

Barcelona embarranca con el despliegue de los contenedores inteligentes

Barcelona medirá la presión turística barrio a barrio con un nuevo índice público

Barcelona medirá la presión turística barrio a barrio con un nuevo índice público

Laporta dará el pistoletazo de salida en la 47 edición de la Cursa Moritz de Sant Antoni

Laporta dará el pistoletazo de salida en la 47 edición de la Cursa Moritz de Sant Antoni

La movilidad de Catalunya sufre un colapso tras la suspensión total de los trenes de Rodalies

La movilidad de Catalunya sufre un colapso tras la suspensión total de los trenes de Rodalies

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, impulsa la innovación para el progreso económico, social y ambiental

Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, impulsa la innovación para el progreso económico, social y ambiental

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024

El tráfico en Barcelona aumenta hasta un 11% por la suspensión de Rodalies

El tráfico en Barcelona aumenta hasta un 11% por la suspensión de Rodalies

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies

Colapso en carreteras y autobuses tras el descarrilamiento y el corte total de Rodalies