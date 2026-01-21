Barcelona medirá la presión turística barrio a barrio con un nuevo índice público

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una proposición impulsada por ERC para crear un índice de densidad turística que permita evaluar el impacto del turismo en los distintos barrios de la ciudad. El nuevo indicador, público y con actualización cada dos años, servirá como herramienta objetiva para diseñar y ajustar las políticas de gestión turística, y ha contado con el apoyo del PSC, Junts y BComú, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La iniciativa prevé la elaboración del índice en el marco del Observatori del Turisme de Barcelona y se centrará especialmente en los barrios situados en Espais de Gran Afluència (EGA), como Sagrada Familia, el Gòtic, el Born y la Barceloneta -en las que el gobierno de Jaume Collboni ya ha impulsado medidas para gestionar la masificación turística-, así como en aquellas zonas consideradas de especial interés por su elevada concentración de visitantes.

“El turismo es una pieza fundamental y coincidimos en que lo tenemos que saber gestionar. Barcelona ha llegado a su límite turístico”, ha afirmado el teniente de alcalde de Turismo, Jordi Valls. Según dice el texto, el índice tendrá en cuenta el peso relativo de turistas, excursionistas y visitantes, con el objetivo de reflejar de manera más precisa la presión turística real que soporta cada barrio. A pesar de la voluntad de llevarlo a cabo, Valls ha avisado de que medir los flujos en un barrio es “mucho más complicado”, ya que “los límites no son fijos y la movilidad es continúa”.

El portavoz adjunto de ERC, Jordi Coronas, ha señalado que “las problemáticas asociadas a la concentración turística llevan años apareciendo de manera reiterada en los barómetros municipales y siguen siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en determinados barrios”. Coronas ha subrayado que, pese a los beneficios económicos del turismo, “es imprescindible disponer de herramientas rigurosas que permitan medir con precisión la densidad turística real que soporta cada territorio y orientar mejor las políticas municipales de gestión del turismo”.