Badalona apela a su frente marítimo y su legado romano para proyectarse turísticamente en Fitur 2026

Por segundo año consecutivo, Badalona ha desembarcado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con 'stand' propio, una apuesta por consolidar su marca turística en el escaparate de IFEMA Madrid entre el 21 y el 25 de enero. Marcada por la figura del alcalde Xavier García Albiol (PP), la ciudad se presenta no solo como un destino de sol y playa, sino como una potencia histórica y deportiva con capacidad para atraer turismo de calidad.

El arranque de la feria ha estado condicionado por la actualidad. Debido a los tres días de luto oficial decretados por el accidente ferroviario en Adamuz, el Ayuntamiento de Badalona decidió anular los acto de inauguración previstos para la mañana del miércoles como señal de respeto a las víctimas. No obstante, la actividad ordinaria comenzó al mediodía para cumplir con los objetivos de promoción de la ciudad.

El 'stand' de Badalona, de 79 metros cuadrados, ha sido concebido íntegramente con pantallas envolventes y ofrece "una experiencia inmersiva donde los contenidos audiovisuales interactúan para atrapar al visitante", explica el consistorio. La novedad de este año es un sistema holográfico que permite a los asistentes conocer la ciudad de la mano de tres 'embajadores': el DJ y productor Juan Magán, el empresario jamonero Enrique Tomás y un soldado romano llamado Caius, que transporta al público a la Baetulo del siglo I.

El ayuntamiento explica que propuesta local de este año se articula sobre tres ejes estratégicos. En primer lugar, el frente marítimo y el Canal del Gorg: se presenta el nuevo canal, refugio de los 'expats' que allí encuentran una alternativa a Barcelona, como un espacio central que representa "un salto cualitativo en el modelo urbano". En segundo lugar, el legado romano: a través de recreaciones y realidad virtual, se pone en valor el patrimonio del Museo de Badalona, destacando la singularidad histórica de la antigua Baetulo. Por último, la Final Four de la Basketball Champions League 2026: uno de los momentos álgidos fue la presentación oficial de esta cita deportiva, que se celebrará en Badalona del 7 al 9 de mayo, y que contó con la presencia del presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

La gastronomía también ha tenido su espacio con sesiones de 'showcooking' a cargo de los restaurantes Olmos y Ca l’Arqué, además de maridajes con vinos de la DO Alella. Los sabores más tradicionales llegaron de la mano de establecimientos emblemáticos como Lillo Picó, Pastisseria Comas y Bomboneria Almera, que trasladaron al recinto ferial la esencia del comercio local.

El broche final lo pondrá el fin de semana, orientado al público general, la visita presencial de Juan Magán el sábado por la mañana y las sesiones de DJ bajo el título "Badalona Vives", que convivirán con nuevas recreaciones de la época romana. Como ha subrayado el alcalde Albiol, esta presencia en Fitur supone "una oportunidad única para explicar que Badalona es una ciudad con mar, con un legado romano excepcional y con capacidad para acoger grandes eventos internacionales".