Aigües de Barcelona, del grupo Veolia, impulsa la innovación para el progreso económico, social y ambiental

Aigües de Barcelona, empresa mixta participada por Veolia (70%), por el Área Metropolitana de Barcelona (15%) y por Criteria (15%), ha celebrado este miércoles la jornada “Innovación para el futuro del agua”. En este foro, se ha reunido con sus grupos de relación para exponer las acciones y objetivos en materia de innovación que prevé para ser motor de transformación del ciclo del agua y del desarrollo económico, ambiental y social del territorio metropolitano.

En 2025 la compañía destinó 5,7 millones de euros a innovación, ha analizado más de 120 propuestas y ha impulsado unas 60 iniciativas para transformar el sector del agua. Todo ello, de la mano de más de 140 entidades colaboradoras, entre las cuales 35 universidades y centros de investigación, 10 start-ups, 9 clústeres y asociaciones y 14 administraciones públicas.

Jornada 'Innovación para el futuro del agua' de Aigües de Barcelona / Aigües de Barcelona

En el acto, celebrado en el Tech Barcelona, se han presentado los proyectos de innovación más destacados de la compañía ante unas 100 personas de 40 entidades territoriales. José Carlos García Romero, Alejandro Pérez y Montse Zamora, tenientes de alcaldía de los ayuntamientos de Sant Joan Despí, Sant Boi y Esplugues, respectivamente, han participado en una mesa redonda sobre innovación abierta. La implicación con el territorio responde a la voluntad de la compañía de fomentar un ecosistema de innovación abierta que sea diverso e integrador, diseñado para estimular la inspiración cruzada entre diferentes actores de los sectores público y privado y para convertir ideas innovadoras en soluciones reales y de valor múltiple.

El director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha destacado en su intervención la importancia de la innovación para hacer todavía “más eficiente la gestión del ciclo integral del agua y para conseguir minimizar el impacto ambiental asociado al cambio climático y la emergencia hídrica”. En el caso de Aigües de Barcelona, ha ejemplificado, “la gestión inteligente de los datos o los programas de innovación abierta y participativa nos ayudan a promover ciudades más inteligentes, sostenibles y saludables”, ha indicado.

Por su parte, el director de Sostenibilidad de la compañía, Xavier Bernat, ha destacado el modelo de innovación de la compañía, “abierto, flexible y orientado a generar un impacto positivo”. Por eso, ha recalcado la apuesta de la firma “por un enfoque colaborativo, tejiendo alianzas con start-ups, universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas, y creando espacios de confianza y excelencia que funcionan como catalizadores de la innovación”. La jornada ha contado también con la asistencia del consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, y del jefe del servicio de abastecimiento de agua del AMB, Xavier Herranz.