Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos

Adif ha suspendido la circulación de trenes en Rodalies en Catalunya tras el descarrilamiento de dos convoyes en distintos puntos de la red, uno de los cuales ha provocado un muerto y cuatro heridos graves.

"El restablecimiento del servicio se producirá una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura", ha indicado por su parte Renfe.

La llevantada que ha azotado Catalunya en las últimas horas ha afectado a la infraestructura ferroviaria. El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha causado la muerte de una persona y ha dejado cuatro heridos graves, además de otras 34 con lesiones de carácter leve. Poco antes de las nueve de la noche, un muro de contención ha caído sobre las vías entre Gelida y Martorell, justo cuando pasaba por la zona el tren. Pocos minutos antes del descarrilamiento del tren de la R4 se ha producido un evento similar entre las estaciones de Tordera y Maçanet de las líneas R1 y RG1, que en ese caso no ha provocado heridos. Un tren que circuaba por la zona ha colisionado con una roca desprendida a causa del temporal, lo que ha provocado la salida de un eje del convoy.

Precisamente, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido poco antes al gestor de la infraestructura suspender el servicio “hasta nuevo aviso” tras el accidente mortal en la R4. El Semaf ha denunciado la "falta de garantías de seguridad para viajeros y maquinistas".