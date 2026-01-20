El temporal destroza parte del paseo marítimo y de la zona de vías del tren en Badalona: "Es muy preocupante"

El temporal de levante que azota la costa catalana ha destruido parte del paseo marítimo de Badalona y parte del terreno sobre el que se asientan las vías del tren de la R1, en lo que alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, considera "el peor temporal que haya arrasado el paseo marítimo en toda la historia documentada de la ciudad".

"Tengo 58 años y nunca había visto un destrozo tan tremendo, el paseo ha quedado inutilizable", ha asegurado el alcalde, que asegura pedirá al Gobierno la declaración de "zona de emergencia". "La situación es ciertamente trágica, aunque no hemos tenido que lamentar incidencias sobre las personas, ya que el acceso está balizado y prohibido".

Las mayores afectaciones se encuentran en la zona de la playa de la Barca Maria, situada en el extremo norte de la ciudad (lindante con el municipio de Montgat), y de la cual no queda ni un metro de arena. "Esta parte del paseo se tendrá que construir de nuevo", ha señalado el edil popular, descartando cualquier tipo de reparación. La vía es importante en la ciudad porque, más allá de para pasear al lado del mar, los vecinos también la utilizan para hacer deporte y para desplazarse a pie o en bici a las playas del sur del Maresme. Todo ello será imposible, ha advertido el alcalde, hasta que se reurbanice la zona: "Badalona ha quedado incomunicada con los municipios del Maresme".

El alcalde ha mostrado su "preocupación" al respecto de la "seguridad del tren". El temporal "también ha arrasado la base de la zona de seguridad de Adif, de manera que una parte de la zona de las vías del tren está en el aire". Según explica, "el agua ha descalzado la zona de seguridad de paso de trenes". "No soy técnico, ni mucho menos, pero esta es una situación de riesgo, me asusta lo que veo", ha admitido Albiol, que ha relacionado su inquietud por los daños de la infraestructura en Badalona con el reciente accidente de dos trenes en Adamuz.

Como ha recordado el alcalde, el terreno en que se asientan las vías de la R1 de Rodalies pertenece a Adif, de manera que el gobierno municipal ya ha pedido al ente que revise el estado de la infraestructura: "Me consta que durante el día de hoy vendrán a ver los desperfectos". "Espero que actúen de manera inmediata", ha mencionado Albiol, que también ha indicado que el Ayuntamiento pondrá "todas las facilidades al ministerio para que resuelva la situación lo antes posible". El paso subterráneo que comunica la primera linea de mar con la ciudad también ha quedado afectado. Además de estar anegado de agua, Albiol ha declarado que "la pared, por lo que dicen los técnicos, es muy posible que acabe cediendo".

Seis años después del Gloria

Los estragos del temporal también están afectando a las columnas del maltrecho Pont del Petroli, que se están moviendo a causa del fuerte oleaje: "Me preocupa relativamente porque en estos momentos ya se está construyendo el nuevo puente en unas graves naves industriales y, hacia la primavera, se empezará a colocar", ha mencionado Albiol. Este temporal de levante está afectando la costa badalonesa justo seis años después de que el temporal Gloria partiese en dos, precisamente, el Pont del Petroli.

La parte sur del paseo, la más cercana al puerto deportivo, también ha sufrido daños, pero no tan preocupantes como los de la zona norte. El alcalde ha señalado que esperarán a que en uno o dos días cese el temporal para poder hacer un balance fidedigno de los daños causados por la 'llevantada'. "Cuando pase el temporal el agua retrocederá y los destrozos quedarán a la vista", ha explicado.